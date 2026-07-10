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Пожарът избухнал вчера следобед в община Гаярдос
В Испания най-малко 12 души са загинали, а други 23-ма са в неизвестност след огромен горски пожар в южната част на страната. Една от жертвите е испански гражданин, другите са чужденци.
Пожарът избухнал вчера следобед в община Гаярдос, като по първоначални данни причината е паднал на електропровод. Информацията е, че хората са пренебрегнали инструкциите на властите да останат където са и са опитали да напуснат района с автомобили. Така са се оказали на пътя на огъня.
„Ситуацията, която преживяваме в момента е ужасяваща. Има силен вятър. Пожарът започна и се разпространи много бързо. Трябваше да евакуираме жителите на две населени места. Насочваме се към къмпинга, защото вятърът духа от запад и ще достигне къмпинга, където също имаме 400 до 500 души. Много сме обезпокоени, защото горят къщи”, казва Франциско Рейес, кмет на Лос Гаярдос.
„Изглежда, че пожарът е възникнал от електропровод и дори след като пожарникарите реагираха, той се разпространи много бързо, подхранван от много силни ветрове. И всичко това с изключителна скорост”, казва Антонио Санц, ръководител на звено за спешни ситуации в Андалусия.
През последните месеци Испания се сблъска с поредица от горски пожари.
Франция и Испания се борят с огромни пожари
По-рано тази седмица неконтролируем горски пожар в Южна Франция принуди евакуацията на над 10 хиляди души от десетки малки градове и села в близост до испанската граница. Ранните летни горещи вълни в Западна Европа през май и юни изсушиха обширни територии, което ги прави особено уязвими към горски пожари тази година.Редактор: Цветина Петкова
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