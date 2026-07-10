След като Франция се класира за полуфиналите на Световното първенство по футбол, в страната започна и своеобразната президентска кампания. Основният мотив в нея е сигурност за гражданите.

Именно това повтаря от години един от най-силните кандидати в тази кампания - Марин Льо Пен. Само преди два дни, тя беше осъдена, но съдът намали нейното наказание за злоупотреба с европейски средства. Льо Пен официално се кандидатира за президент.

Марин Льо Пен води в две допитвания за нагласите за президентския вот във Франция

По-малко от година преди изборите, тя е основен фаворит. Проучванията сочат, че на втори тур тя ще победи и ще бъде следващият президент на Франция, независимо срещу кого ще се изправи.