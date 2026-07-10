Десислава Атанасова излезе с нова позиция по повод нейните полети до Турция.

"На 3 юли публикувах официални документи за пътуването си с граждански полет на турските авиолинии от летище София до летище Истанбул. Публикувах и официални удостоверения от компетентните за граничен контрол български и турски власти. Те удостоверяват по безспорен начин датите на излизането и влизането ми през държавните граници на двете държави и пребиваването ми в Република Турция", написа тя във Facebook.

Десислава Атанасова показа справка за пътуването ѝ до Турция, издадена от Околийското управление на Истанбул

"Разполагам и с други документи. Справката, разпространена в публичното пространство оценявам, като екселска таблица с невярно съдържание по отношение на данните за мен, сглобявана седем дни, неподкрепена с никакви писмени официални документи", завършва Атанасова.