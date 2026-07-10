Дуа Липа откри специална библиотека в португалския град Порто. Певицата, която е известна и с любовта си към книгите, си партнира с известната книжарница Лелло в града, за да създаде „Библиотеката Манифесто“.

Тя се намира в обособена зона в емблематичната книжарница. В изявление попзвездата заяви, че "библиотеката Манифесто е „светилище“, посветено на книги, които предизвикват властта. Някои от избраните произведения са били оспорвани, други - забранени или цензурирани.

Сред 100-те избрани книги са произведения на автори като Маргарет Атууд и Салман Рушди. Библиотечната колекция е разделена на четири категории – власт, контрол, глас и памет.

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"Здравейте, аз съм Дуа. Добре дошли в клуба на книгите "Сървиз 95". Ако сте като мен, то за вас книгите не са нещо, което четете и просто захвърляте. Те са остават с вас. Те са паспорти, огледала, път за бягство, тайни карти за да откриете себе си или да се загубите по най-добрия възможен начин. Независимо къде отивам - турнета, летища, студиа, винаги има книга в чантата ми или в джоба на якето ми", сподели тя.

Редактор: Цветина Петрова