Френска световноизвестна компания за луксозни стоки пусна нова колекция на емблематичната си чанта за книги ("The Book Tote"), посветена на литературните класики.

Един от моделите е в жълто с червени букви и повтаря корицата на първото издание на „Дракула“ на Брам Стокър, публикувано през 1897 г.

Колекцията се нарича „Корица на книгата“ и се фокусира върху емблематични литературни произведения като „Опасни връзки“ от Пиер Шодерло дьо Лакло, „Мадам Бовари“ от Гюстав Флобер, „Одисей“ от Джеймс Джойс, „Студенокръвно“ от Труман Капоти, „Цветята на злото“ от Шарл Бодлер и „Добър ден, тъга“ от Франсоа Саган.

За кампанията на колекцията фотографите заснеха кадри сред емблематичните книжни будки по бреговете на река Сена.

Чантата с надпис „Дракула“ вече стана любима на Риана, пишат местните издания. Певицата беше заснета многократно да я носи на рамо или в ръка. Цената на аксесоара е 3100 евро.

Редактор: Ивета Костадинова