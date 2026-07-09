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Един от природозащитниците дори построи бамбуков мост над поток, за да улесни раците по пътя им
В Тайван доброволци помогнаха на раци да стигнат безопасно до морето. Женските раци носеха яйца и трябваше да преминат през път и бетонна преграда край брега, за да ги пуснат във водата. Затова местните власти временно спряха движението, а доброволци следяха маршрута им.
Един от природозащитниците дори построи бамбуков мост над поток, за да улесни раците по пътя им.
Мерките дадоха резултат. Броят на наблюдаваните раци се увеличи от над 5000 годишно до над 10 000 през миналата година. Животните са важни за крайбрежните гори, защото разграждат листата и връщат хранителни вещества в почвата.
Фестивал на драконовите лодки в КитайРедактор: Мария Барабашка
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