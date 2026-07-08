Революционна система за прогнозиране на пожари разработиха от Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии INSAIT. Тя анализира сложни комбинации от климатични данни и сателитни изображения и оценява фактори като гъстота на растителността, посока на вятъра, нива на влажност и др.

Системата е ключова, защото колкото по-рано се установи рискът и се създаде организация как да се действа при възникване на пожар, толкова по-голяма е вероятността да бъде избегнат този пожар или щетите от него да са минимални. Това каза в предаването „Социална мрежа” Борислав Сандов, бивш министър на околната среда и водите.

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Той обясни, че целта е при възникнал риск от пожар да се вземат предварителни мерки като сформиране на щабове, координация между отделните звена, създаване на технически мерки.

„Необходима е и техническа модернизация, особено в днешно време, когато виждаме какво силно участие могат да имат дроновете. Те могат да проследят откъде възниква пожарът, също и от кого е възникнал, защото често пъти е човешка грешка поради небрежност или умишлено”, каза Сандов.

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Георги Костов, бивш зам.- министър на земеделието и храните, обърна внимание, че сега в пожароопасния сезон последните валежи са допринесли за избуяване на растителността, а следва сух период и пожарният риск е много висок.

„Важно е да говорим за превенция и бърза детекция на пожарите – сателитни системи, някои други иновативни дейности, като поставяне на датчици, дроновете наистина са изключително полезни”, каза Костов. По думите му до 2030 година според Зелената сделка България трябва да има 55% намаляване на емисиите от горски пожари, 50% по-малко запалвания и нула смъртни случаи.

Целия разговор чуйте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова