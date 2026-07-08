"Убедена съм, че с Вашия международен авторитет и визия за развитието на висшето образование ще се утвърждава авторитетът на Алма матер като водещ национален и европейски научен център". Това заявява държавният глава Илияна Йотова в поздравителен адрес до проф. Елиза Стефанова по повод избирането ѝ за ректор на най-старото висше училище в България – Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Избраха първата жена ректор на Софийския университет

Президентът определя избора на проф. Стефанова като високо признание за нейния дългогодишен професионален и академичен път, за последователната ѝ работа като преподавател, учен, изследовател и университетски ръководител.

"Особено символично е, че сте първата жена, избрана за ректор на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в неговата почти 138-годишна история. Това е важен знак за развитието на българската академична среда", заявява Илияна Йотова. Тя подчертава, че този избор е ярко доказателство за възможностите, които се откриват пред жените в науката, образованието и лидерството.

Редактор: Ина Григорова