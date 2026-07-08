Пожар избухна северно от жилищния квартал „Самара 3” в Стара Загора. Горят основно сухи треви и храсти до Околовръстния път на града.

Снимка: Георги Манев, NOVA

В района има задимяване, като на място вече работят няколко екипа на пожарната. Наличието на вятър допълнително усложнява обстановката и създава предпоставки за разгарянето на огъня.

Горящ тир блокира временно движението на "Тракия"

Превантивно са евакуирани хора от хале, което се намира в непосредствена близост до пламъците. Няма пряка опасност за жителите на града, както и за преминаващите по Околовръстния път.