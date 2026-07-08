Италианският клуб "Кучине Лубе Чивитанова" обяви официално, че разпределителят на националния отбор на България Симеон Николов е подписал тригодишен договор.

Става дума за голям удар на пазара за клуба, който си осигури един от най-блестящите и следени таланти в световния волейбол. Много млад, но вече с опит на най-високо ниво, както и с националния отбор, с който спечели сребърен медал на Световното първенство през 2025, Симеон Николов е смятан за световна звезда.

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"Щастлив съм и развълнуван от това ново приключение. Винаги съм искал да играя в Суперлигата. Мечтата ми не беше просто да дойда в Италия, но да бъда част от голям клуб. Днес това става възможно с трансфера ми в Лубе, който е отбор, борещ се до края за важни цели. Пристигам в Чивитанова, за да стана най-добрият на моя пост", казва по-малкият от братята Николови пред клубния сайт.

Той ще играе в Кучине Лубе Чивитанова с брат си Алекс Николов, който наскоро подписа с клуба договор до 2029.

Редактор: Никола Тунев