След финала на Филипините българският национален отбор спечели своите верни почитатели и извън пределите на родината
Една седмица след финала във Филипините ехото още кънти, а по вълнението, което нашите момчета предизвикаха, не спира. България вече не е далечна страна за азиатския остров – там дори баницата вече е част от закуската.
За Валери това е любима закуска, а българският национал – любимият ѝ отбор.
Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов пред NOVA: Радостта на хората за нас значи повече от медала
„Филипинците обичат историите за аутсайдери. Има един млад отбор от малка страна, който идва във Филипините и на финала се изправя срещу най-добрия отбор по волейбол, който е Италия, и мисля, че просто обичаме тази история”, разказва тя. За нашия отбор разбира от най-близкия ѝ приятел Кристо, който е българин.
„Когато ми казаха, че волейболното първенство е във Филипините, разбира се, че искахме да отидем и да подкрепим отбора. В началото щяхме да отидем на мача срещу Германия, защото беше първият мач от груповата фаза и това беше основната тема на разговорите в българската общност”, казва той. Българската агитка е само двайсетина души, но с подкрепата на хиляди местни залите избухват при всяка точка. Но истинският празник идва зрелищния двубой.
Феновете срещат момчетата в дискотека, където ги посрещат като истински звезди.
„Бяха много любезни. Имахме удоволствието да се срещнем с г-н Владимир Николов и г-жа Мая. Бяха толкова скромни и беше невероятно, момчетата също бяха много скромни. Те са много мотивирани момчета и мисля, че ще стигнат много далеч в кариерата си”.
Фаворитът на филипинките безспорно е Алекс Николов
„И той беше толкова мил, когато се приближих до него и го помолих за снимка, той каза: „Разбира се, с удоволствие ще се снимам.“ Имате номера ми. Не мога да кажа не, не мога да откажа. Беше толкова мил. И със сигурност ще стигне далеч в кариерата си”.
Борба, сила и приятелство: Сребърните Дамян и Аспарух за волейболния триумф на България
Но някои граници бяха преминати. Филипинка си изгуби ума по Мони Николов - прави се на негова приятелка чрез изкуствен интелект. „Не мисля, че е правилно. Направо е злоупотреба. Определено има някакви граници всичко това”.
Макар нашите момчета вече да са у дома, във Филипините още говорят за България – не само заради волейбола, а и заради кухнята. Местните откриват вкусът на България на хиляди километри разстояние.
