Една седмица след финала във Филипините ехото още кънти, а по вълнението, което нашите момчета предизвикаха, не спира. България вече не е далечна страна за азиатския остров – там дори баницата вече е част от закуската.



За Валери това е любима закуска, а българският национал – любимият ѝ отбор.

Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов пред NOVA: Радостта на хората за нас значи повече от медала



„Филипинците обичат историите за аутсайдери. Има един млад отбор от малка страна, който идва във Филипините и на финала се изправя срещу най-добрия отбор по волейбол, който е Италия, и мисля, че просто обичаме тази история”, разказва тя. За нашия отбор разбира от най-близкия ѝ приятел Кристо, който е българин.



„Когато ми казаха, че волейболното първенство е във Филипините, разбира се, че искахме да отидем и да подкрепим отбора. В началото щяхме да отидем на мача срещу Германия, защото беше първият мач от груповата фаза и това беше основната тема на разговорите в българската общност”, казва той. Българската агитка е само двайсетина души, но с подкрепата на хиляди местни залите избухват при всяка точка. Но истинският празник идва зрелищния двубой.

Феновете срещат момчетата в дискотека, където ги посрещат като истински звезди.



„Бяха много любезни. Имахме удоволствието да се срещнем с г-н Владимир Николов и г-жа Мая. Бяха толкова скромни и беше невероятно, момчетата също бяха много скромни. Те са много мотивирани момчета и мисля, че ще стигнат много далеч в кариерата си”.



Фаворитът на филипинките безспорно е Алекс Николов



„И той беше толкова мил, когато се приближих до него и го помолих за снимка, той каза: „Разбира се, с удоволствие ще се снимам.“ Имате номера ми. Не мога да кажа не, не мога да откажа. Беше толкова мил. И със сигурност ще стигне далеч в кариерата си”.