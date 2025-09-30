България е на крака! След победата над САЩ и двубоите с Чехия и Италия, нашите волейболни национали се прибраха у дома, облечени в сребро. За силата, борбата и какво е чувството да надвиваш световни волейболни великани разказаха Аспарух Аспарухов и Дамян Дамянов в „Интервюто в Новините на NOVA”.

“На финала даваш абсолютно всичко от себе си и забравяш за всичко останало. Чувството да спечелиш е наистина неописуемо. При мен имаше една негативна емоция, защото вложихме много, но вярвам, че в бъдеще ще успеем да извоюваме такава победа”, каза Аспарухов. Рецептата за успех? Задружността на отбора, упоритият труд и желанието да зарадват сънародниците си.

Шампионско посрещане: България аплодира волейболните национали

„Всичко това, което ни се случи днес, ни зарежда по много специален начин, а това пълни сърцата на всички ни. Да знаеш, че представяш своята родина, е наистина страхотно усещане”, каза още той.

„В отбора не е имало отчаяние в никакъв момент – всички ние сме много упорити, трудим се много,а това винаги се отплаща”, разказа либерото на отбора Дамян Колев. Той сподели още, че както за всички професионални спортисти, така и за нашите момчета, целта винаги е победа.

„Всеки един от нас търси абсолютния максимум в такива моменти. Лично при мен имаше малко негативна емоция след загубата на финала, но резултатите на отбора са наистина уникални”, каза още той. И двамата бяха категорични – умора и отчаяние в отбора, въпреки раздаването на терена и напрежението в игра, не е имало.

"Необходими са ни още мачове като този с Италия. Това е опит и се постига с много подготовка", обясни още Дамян Колев. По-рано днес, по време на първо по рода си събитие за феновете, организирано от Българската федерация по волейбол и Столичната община, момчетата от отбора получиха и специални награди.

Целия разговор вижте във видеото.

ВСИЧКО ЗА УЧАСТИЕТО НА БЪЛГАРИЯ В СВЕТОВНОТО ПО ВОЛЕЙБОЛ ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Цветисиана Костова