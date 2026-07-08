Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви на пресконференция в Анкара, че следващата среща на върха на Северноатлантическия алианс ще се състои в Албания, но предстои да бъде определена точната дата, предаде "Ройтерс".

Той също така каза, че срещата на върха на лидерите на алианса е създала силно усещане за единство, часове след като президентът на САЩ Доналд Тръмп предизвика хаос на срещата, след като нареди на САЩ да прекъснат търговските си връзки с Испания и отново изтъкна претенциите си към Гренландия.

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Рюте също така отбеляза, че е налице твърд ангажимент от страна на 32-те държави в НАТО да продължат да подкрепят Украйна.

"Усетихме, че този алианс е по-сплотен и по силен от всякога", отбеляза със задоволство генералният секретар на пакта.

Рюте каза, че страните членки на алианса са инвестирали 27 милиарда евро за складиране на гориво и подчерта огромното значение на складирането на горива за нуждите на пакта.

След като изрази убеждението си, че президентът Доналд Тръмп и САЩ са напълно ангажирани с НАТО, Рюте посочи, че ще погрижи сделката с Тръмп за Гренландия да бъде реализирана стъпка по стъпка.

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Редактор: Ина Григорова