BORICA и Saatchi & Saatchi Sofia превръщат плащането по мобилен номер в нов потребителски навик

Кампанията „ blink, blink, blink! “ на BORICA и Saatchi & Saatchi Sofia се нареди сред най-отличаваните проекти на ФАРА 2026, спечелвайки общо пет награди и едно място сред финалистите в най-престижния фестивал на рекламната индустрия в България.

Проектът получи злато в категория „ТВ и кинореклама – услуги“, сребро за „Кинематография“, бронз за „Музика и саунд дизайн“, бронз за „Ребрандинг“ и бронз в Grand Jury категорията „Кампании – услуги“. Кампанията беше отличена и с място сред финалистите в категория „Фотография“.

В основата на успеха стои един прост, но силен потребителски инсайт. Въпреки че blink – незабавните преводи по мобилен номер – са на пазара от пет години, те не бяха част от ежедневните финансови навици на много потребители. Услугата бе позната, но потребителите не мислеха за нея в момент, в който трябваше да изпратят пари на приятел, близък или колега.



Затова комуникационното предизвикателство не беше да се обясни как работи услугата, а да се създаде рефлекс за използването ѝ. Амбициозната цел, поставена пред екипите на Saatchi & Saatchi и BORICA, беше хората да започнат да използват blink толкова естествено, колкото използват имената на други популярни дигитални услуги като глаголи в ежедневната си комуникация.

„Още при избора на партньор за развитието на blink търсехме не просто рекламна кампания, а силна идея, която да промени потребителското поведение. Екипът на Saatchi & Saatchi предложи смел и отличаващ се инсайт, който превърна основното предимство на услугата в запомняща се бранд платформа. Заедно с колегите от „Национална картова и платежна схема – bcard blink“ и партньорските банки застанахме зад тази визия и работихме като един екип, за да я реализираме. Вярвам, че именно това доверие и обща амбиция са в основата на успеха и признанието, което кампанията получи на ФАРА“, коментира Николай Лазаров, директор „Маркетинг и комуникации“ в BORICA.

„Най-силните идеи рядко излизат извън предела на агенциите – те могат да бъдат реализирани само с доверието на истински смел клиент. Това признание е резултат от общата работа на екипите на Saatchi & Saatchi Sofia, BORICA, Push Pull, партньорските банки и всички, които повярваха, че когато си достатъчно дързък, можеш не просто да привлечеш внимание, а да промениш навици. Именно такива партньорства правят рекламата истински ефективна“, сподели Владимир Димитров, творчески директор в Saatchi & Saatchi Sofia.

Решението идва от самото име на бранда – blink (от англ. – мигване), или най-бързото действие, което човек може да направи. Едновременно символ на скоростта на услугата и на лекотата, с която се случва преводът. Така се ражда платформата „blink, blink, blink!“ – креативна идея, която превръща техническата функционалност в запомнящо се поведение.

Кампанията надгражда тази идея чрез цялостно обновяване на визуалната идентичност на услугата. Новият символ, вдъхновен от мигането, превръща името blink във визуален жест – бърз, разпознаваем и лесен за използване във всяка дигитална среда и всяко банково приложение. Именно този подход носи на проекта и бронзово отличие в категория „Ребрандинг“.

От телевизионния клип и външната реклама до фотографията, звуковия дизайн и бранд системата, всички елементи на комуникацията работят в една посока – да покажат как изглежда и как се усеща едно „blink-ване“. Така услугата излиза извън рамките на финансовата категория и започва да изгражда собствен език и поведение сред потребителите.

Отличията на ФАРА 2026 са признание както за силната колаборация между BORICA и Saatchi & Saatchi Sofia, така и за способността на български бранд да превърне технологична услуга в културно разпознаваема идея. Те затвърждават позицията на blink като една от най-иновативните финансови услуги на пазара и показват как последователната стратегия, креативността и ясният потребителски инсайт могат да превърнат една функционалност в навик.



Редактор: Иван Иванов