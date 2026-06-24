World Cup 2026 е най-мащабното световно първенство по футбол в историята – 104 мача, 48 национални отбора, 12 групи и 39 дни непрекъснато футболно шоу от 11 юни до 19 юли. За България единствената телевизионна медия, която ще излъчва пряко е Българската национална телевизия - БНТ1 и БНТ3, които ще излъчват всеки един мач от Мондиала.

Излъчванията „на живо“ от Световното по футбол събират огромни аудитории с висока емоционална ангажираност, които масово и часове наред са пред телевизионните екрани! НЯМА друга по-подходяща среда за реклама!

Именно затова медийна агенция Директ Медия / Direct Media предлага на своите клиенти ексклузивни и преференциални ценови условия за реклама по БНТ по време на първенството – единични цени за спотове, специални пакети Cooling/Hydration Breaks и допълнителни възможности за присъствие в онлайн медиите, отразяващи Световното. Пълните условия и програмата по дни и часове са достъпни в специалния Landing Page за World Cup 2026 по БНТ.

Кратка статистика за гледаемостта през първите 4 дни на първенството

Данните от предишните футболни Мондиали потвърждават огромният им рекламен потенциал. В световен мащаб Мондиал 2022 в Катар е достигнал до 5,6 млрд. зрители в комбинирано ТВ и стрийминг гледане, а само финалът е проследен от 1,42 млрд. души на живо (по данни на World Soccer Shop) . Тази аудитория е доминирана от мъже на възраст 18–54 г. Дамската аудитория е също със значителен дял (около 36%) от тези милиарди ТВ зрители, гледали мачовете от предишния Мондиал.

Данните от пийпълметричната система за България също показват, че интересът към Мондиал 2022 е бил значителен – най-гледаните срещи са привлекли между 800 000 до над 1 млн. зрители.

Директ Медия / Пиеро97 е утвърдена медийна агенция, работеща на българския рекламен пазар от 1998 г. Агенцията е специализирана в медийни изследвания и анализи, планиране и закупуване на реклама в телевизия, радио, преса, интернет, външна реклама и кино. Дългогодишният опит и директните партньорства с всички основни медии в България, дават на клиентите ни възможност за оптимални медийни и търговски условия за реклама.

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Редактор: Цветина Петкова