Поддържането на правилното налягане в гумите е една от най-пренебрегваните, но същевременно най-важни дейности за всеки автомобилен собственик.

Неправилното налягане не само увеличава разхода на гориво, но и оказва пряко влияние върху безопасността, управляемостта и експлоатационния живот на гумите. Независимо дали шофирате ежедневно в градски условия или предприемате дълги пътувания, редовната проверка на налягането може да ви спести средства и да намали риска от инциденти.

Когато говорим за качествена поддръжка на гуми и професионални съвети за безопасно шофиране, Примекс е сред компаниите, които насърчават правилната грижа за автомобилните гуми и тяхната ефективна експлоатация.

Защо налягането в гумите е толкова важно?

Гумите са единствената точка на контакт между автомобила и пътната настилка, което означава, че правилното налягане е критично за сцеплението, спирането и стабилността на автомобила.

Производителите определят конкретни стойности за налягането според теглото на автомобила, размера на гумите и очакваното натоварване. Тези стойности обикновено са посочени на стикер на вратата на водача или в ръководството на автомобила.

Как ниското налягане увеличава разхода на гориво?

Когато гумите са недостатъчно напомпани, тяхната контактна площ с пътя се увеличава. Това води до по-високо съпротивление при търкаляне, което означава, че двигателят трябва да изразходва повече енергия, за да придвижва автомобила.

На практика това кара разходът на гориво да се увеличи с няколко процента. При редовно шофиране през цялата година това води до осезаеми допълнителни разходи за гориво.

Европейската комисия също посочва, че правилно напомпаните гуми могат да окажат влияние върху енергийната ефективност на автомобила и да намалят потреблението на гориво благодарение на по-ниското съпротивление при търкаляне.

Влиянието върху безопасността

Освен върху разхода на гориво, неправилното налягане в гумите оказва пряко влияние върху безопасността на движението. То може да промени поведението на автомобила при спиране, завиване и движение с по-висока скорост, както и да намали сцеплението с пътната настилка. В резултат се увеличава рискът от загуба на контрол над автомобила, особено при неблагоприятни пътни и метеорологични условия.

По-дълъг спирачен път

При недостатъчно налягане гумите се деформират повече по време на движение. Това води до по-ниска стабилност и по-лошо поведение при аварийно спиране. Освен това неправилното налягане може да намали ефективността на сцеплението върху мокра настилка.

По-лоша управляемост

Ниското налягане кара автомобила да реагира по-бавно на движенията на волана. В завои се увеличава страничната деформация на гумите, което може да доведе до нестабилност и по-труден контрол над превозното средство.

Повишен риск от прегряване

Недонапомпаните гуми генерират повече топлина поради увеличеното триене и деформация. Продължителното движение при ниско налягане може да доведе до прегряване на гумата и дори до внезапна повреда или спукване при висока скорост.

Какво се случва при прекалено високо налягане?

Много шофьори смятат, че по-високото налягане автоматично води до по-нисък разход на гориво. В действителност прекомерното напомпване също крие рискове.

Когато налягането е твърде високо:

· намалява контактната площ между гумата и пътя;

· влошава се сцеплението;

· автомобилът става по-чувствителен към неравности;

· увеличава се износването в централната част на протектора;

· може да се влоши спирачният път при определени условия.

Затова най-доброто решение винаги е да се спазват стойностите, препоръчани от производителя на автомобила.

Ролята на системите TPMS

Съвременните автомобили все по-често разполагат със система за следене на налягането в гумите (TPMS – Tire Pressure Monitoring System). Тази технология предупреждава водача при значително отклонение от препоръчителното налягане.

Според Националната администрация за безопасност на движението по пътищата в САЩ (NHTSA), TPMS системите значително намаляват случаите на сериозно недонапомпани гуми и допринасят както за безопасността, така и за по-добрата горивна ефективност.

Колко често трябва да се проверява налягането?

Експертите препоръчват налягането да се проверява поне веднъж месечно и винаги преди по-дълго пътуване.

Важно е измерването да се извършва при студени гуми, тъй като температурата оказва влияние върху стойностите. През студените месеци налягането естествено намалява и е възможно да се наложи по-честа проверка.

Допълнително трябва да се следи за:

· неравномерно износване на протектора;

· видими повреди по гумите;

· промени в поведението на автомобила;

· предупреждения от TPMS системата.

Заключение

Правилното налягане в гумите е сред най-лесните и ефективни начини за намаляване на разхода на гориво и повишаване на безопасността на пътя. Поддържането на препоръчителните стойности намалява съпротивлението при търкаляне, подобрява сцеплението, скъсява спирачния път и удължава живота на гумите. Редовната проверка отнема само няколко минути, но може да спести значителни средства и да предотврати инциденти.

Редактор: Дарина Методиева