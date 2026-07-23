България получи престижно международно признание по време на официална церемония, проведена в Британския парламент в Лондон. На десетото юбилейно издание на World Book of Records London проф. д-р Стояна Нацева беше отличена с четири световни рекорда и златни медала за принос в образованието, личностното развитие и общественото въздействие.

Церемонията събра представители на академичните среди, бизнеса, дипломацията и обществения живот от десетки държави. Сред отличените беше и българската основателка на Академия „Щастлив Живот“ – организация, която през последните години развива образователни програми в България и чужбина.

Сред международно признатите постижения е 25-часовото събитие, посветено на благодарността и личностната трансформация, проследено онлайн от над 100 000 участници. Рекордът вече е признат както от Guinness World Records, така и от World Book of Records, превръщайки се в едно от най-мащабните събития от този тип.

Останалите отличия са присъдени за най-голямата академия за личностно и бизнес развитие в Европа, за инициативата „1 милион пробудени“, определена като международен образователен и обществен проект, както и за признанието „най-продаван автор на трансформационна литература в Европа“, присъдено въз основа на читателския интерес и общественото въздействие на публикуваните книги.

По данни на организацията, през обученията на Академия „Щастлив Живот“ са преминали над 100 000 души, а повече от 3 000 дипломирани специалисти развиват собствена професионална практика в различни държави, използвайки създадените от проф. Нацева образователни методологии.

Пътят ѝ започва далеч от университетските аудитории. Преди да се посвети изцяло на науката и образованието, проф. Нацева изгражда 27-годишна кариера в банковия сектор. По-късно насочва професионалния си път към психологията, обучението и научните изследвания, като разработва авторски модели за личностно и професионално развитие.

Днес тя е университетски преподавател, автор на десетки книги и създател на методологията Direct Change Solution®, която намира приложение в образователни програми и професионални обучения в различни държави.

„За мен тези отличия са преди всичко признание за труда на всички хора, които през годините повярваха, че образованието и личностното развитие могат да променят човешки съдби. Щастлива съм, че едно българско име и една българска организация получиха признание на толкова престижна международна сцена“, сподели проф. д-р Стояна Нацева след церемонията.

Международните отличия идват в момент, в който все повече български преподаватели, учени и образователни организации намират място на световната сцена. Според проф. Нацева това показва, че когато зад една идея стоят последователност, научен подход и реални резултати, тя може да получи признание далеч извън границите на страната.

Получените награди в Британския парламент са поредното доказателство, че българският принос в сферата на образованието и науката може да бъде оценен на международно ниво и да се превърне в повод за национална гордост.

Редактор: Цветина Петрова