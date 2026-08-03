С електромобила се свиква бързо, но в началото зареждането неизбежно повдига няколко практични въпроса. Може ли колата да се включи в обикновен контакт? Необходима ли е домашна зарядна точка? Защо станция с мощност 150 kW понякога зарежда само с 60 kW? И как да разберем дали конекторът изобщо ще пасне?

Добрата новина е, че зареждането на електрически автомобил бързо се превръща в навик. У дома автомобилът възстановява изразходваната през деня енергия, докато е паркиран. На дълъг път няколко предварително планирани спирки помагат маршрутът да продължи без излишно чакане.

За да работи всичко това предвидимо, трябва да познаваме три неща: зарядния порт на автомобила, максималната AC и DC мощност, която може да приеме, и възможностите на електрическата мрежа или станцията.

Станцията предлага, автомобилът решава

Надписът „22 kW“ върху зарядното устройство показва максималната мощност, която то може да предостави. Това не означава, че всеки електромобил ще я използва изцяло.

При зареждане с променлив ток (AC) електрониката в автомобила преобразува енергията, преди тя да достигне до батерията. Ако бордовото зарядно на колата е ограничено до 11 kW, автомобилът ще приема до 11 kW дори когато е свързан към 22-киловатова точка.

Подобен принцип важи и при бързите зарядни станции с постоянен ток (DC). Там преобразуването се извършва от самата станция, но автомобилът продължава да определя колко енергия може да приеме във всеки момент. Студена батерия, висок процент на заряд или неподходяща температура могат осезаемо да намалят скоростта. Ето защо мощността на станцията е възможност, а не обещание за конкретно време.

У дома времето работи във ваша полза

Когато автомобилът остава включен през нощта, водеща е не максималната мощност, а достатъчният заряд за следващия ден. Ако автомобилът остава паркиран през цялата нощ, по-важно е на сутринта да разполага с необходимия пробег.

Преносимо зарядно устройство може да се включи в битов контакт, когато производителят допуска подобен начин на употреба и електрическата линия е подготвена за продължително натоварване. Контактът обаче не бива да се приема за безопасен само защото физически пасва. Разхлабени връзки, стара инсталация, неподходящо заземяване или навит удължител могат да доведат до прегряване.

Ако електромобилът ще се зарежда редовно по този начин, електротехник трябва да провери линията, защитите и допустимия ток.

По-удобното дългосрочно решение е стенна зарядна точка, известна и като wallbox. Тя се свързва към отделен токов кръг и може да осигурява 7,4 kW при еднофазно или 11 и 22 kW при трифазно захранване. Част от устройствата следят общото потребление в дома и намаляват мощността, когато едновременно работят бойлер, фурна или климатик. Така зареждането се съобразява с електрическата инсталация, вместо да я поставя под ненужно напрежение.

Колко време отнема едно зареждане?

Да вземем електромобил с използваем капацитет на батерията 60 kWh. Теоретично пълното зареждане би отнело около 26 часа при мощност 2,3 kW, малко над 8 часа при 7,4 kW и приблизително 5 часа и половина при 11 kW.

На практика батерията рядко пристига у дома напълно изтощена. Ако след края на деня е останала на 40%, трябва да бъдат възстановени само изразходваните 60%. Реалното време зависи и от загубите при преобразуване, температурата и начина, по който автомобилът управлява батерията.

По тази причина въпросът „Колко време се зарежда един електромобил?“ няма един универсален отговор. По-полезно е да пресметнем колко енергия е необходима за следващия ден.

Как да изчислим разхода у дома?

Приблизителната сметка се получава, като количеството електроенергия, изтеглено от мрежата, се умножи по цената на един киловатчас.

Ако батерия с капацитет 60 kWh се зарежда от 20 до 80%, в нея трябва да постъпят 36 kWh. Електромерът ще отчете малко повече заради неизбежните загуби при преобразуването и охлаждането.

Много автомобили и зарядни устройства позволяват сесията да започне автоматично в часовете с по-ниска тарифа. Това не ускорява зареждането, но може да намали разхода, без собственикът да чака до късно, за да включи колата.

На път правилната спирка е по-важна от най-мощната станция

Обществените AC точки са практични, когато автомобилът така или иначе ще остане паркиран за няколко часа, например пред офис, хотел или търговски обект. Някои разполагат само с Type 2 контакт, затова водачът трябва да носи собствен кабел.

DC станциите са предназначени за по-кратки спирки по време на пътуване. В Европа най-разпространеният конектор за бързо зареждане е CCS2. По-стари японски електромобили могат да използват CHAdeMO, докато автомобили, внесени от Северна Америка или Китай, може да имат CCS1, NACS или GB/T порт.

За да започне зареждането, автомобилът и станцията трябва да могат и да „разговарят“ помежду си чрез съвместим комуникационен протокол. При внесен електромобил проверката трябва да се направи според модела, годината, пазара на произход и наличния софтуер. В някои случаи е достатъчен подходящ адаптер, а в други може да е необходима допълнителна хардуерна или софтуерна съвместимост.

Защо последните 20% се зареждат по-бавно?

При много електромобили най-добрата скорост се постига при по-нисък или среден заряд на батерията. С приближаването към 80–100% автомобилът постепенно намалява мощността, за да ограничи натоварването върху клетките.

Затова при дълъг маршрут често е по-разумно да се направят две по-кратки спирки, вместо една продължителна сесия до 100%. Точната стратегия зависи от зарядната крива на автомобила, разстоянието до следващата станция и условията по пътя.

Не тръгвайте без резервен вариант

Добре планираният маршрут не разчита на една-единствена зарядна точка. Преди пътуване проверете вида на конектора, актуалния статус на станцията, мощността и начина на плащане. Полезно е да има и втора възможност в същия район.

Дори правилно подбраната станция може да бъде заета, временно недостъпна или да разпределя мощността между няколко автомобила. Резервната спирка спестява повече време и притеснение, отколкото опитът батерията да бъде използвана до последния процент.

Проверете цената, преди да включите кабела

Общественото зареждане може да се таксува според използваната енергия, продължителността на сесията или престоя след нейното приключване. Затова цената трябва да се провери преди старта, а не след получаването на фактурата.

Регламент (ЕС) 2023/1804 определя ясен принцип: „Цените, начислявани от операторите на публично достъпни зарядни точки, трябва да бъдат разумни, лесно и ясно съпоставими, прозрачни и недискриминационни.“

Европейските правила предвиждат и възможност за зареждане ad hoc, без задължителен постоянен договор с оператора. В зависимост от конкретната станция плащането може да бъде направено с банкова карта, безконтактно или чрез защитена страница, отворена с QR код.

В крайна сметка удобното зареждане на електрически автомобил не зависи от това винаги да намираме най-мощната станция. По-важно е да знаем какво може да приеме автомобилът, къде ще остане паркиран и колко енергия действително е необходима за следващата част от пътуването.

Често задавани въпроси

Може ли електромобилът да се зарежда всеки ден?

Да. Не е необходимо да се изчаква батерията да се изтощи почти напълно. За ежедневния лимит на зареждане следвайте препоръките на производителя на конкретния модел.

По-мощната зарядна станция винаги ли зарежда по-бързо?

Не. Реалната мощност се ограничава от автомобила, състоянието и температурата на батерията, текущия заряд и възможностите на станцията.

Може ли внесен електромобил да използва европейските зарядни станции?

В много случаи да, но може да бъде необходим адаптер. Съвместимостта трябва да се провери според порта, комуникационния протокол, модела, годината и пазара, за който е произведен автомобилът.

Източници на информация:

Редактор: Цветина Петкова