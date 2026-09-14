Бившият депутат от 48-ото Народно събрание и икономист Мартин Харизанов, който е бил областен координатор на МГЕРБ-Враца и общински организационен секретар на ГЕРБ-Враца, обяви в социалните мрежи, че напуска редиците на партията.

„Благодарен съм на ген. Бойко Борисов за доверието и подкрепата през годините. Благодарен съм на всички, с които работихме рамо до рамо, спорихме, печелихме трудни битки, творихме добрини, помагахме там, където имаше нужда от нас“, пише той.

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„Най-много се гордея с времето, когато беше трудно. Когато много хора се притесняваха открито да заявят позицията си и принадлежността си към ГЕРБ, ние във Враца не се скрихме. Точно тогава изградихме една от най-силните младежки структури и оттогава не спряхме да работим. Аз никога не съм искал политиката да бъде професията ми. Влязох в нея с една ясна причина – да имам повече възможности да бъда полезен за област Враца. За мястото, в което живея, в което растат децата ми и което твърде дълго е плащало и продължава да плаща цената да бъде подценявано“, се казва още в позицията му.

„Направих каквото можах. Понякога успявах, понякога не. Но за едно съм спокоен – никога не съм стоял отстрани и никога не съм чакал някой друг да свърши трудното вместо мен“, добави Харизанов.

Редактор: Габриела Павлова