Sante Spa Hotel стана първият хотел в България, включен в Curated Collection на Forbes Travel Guide – най-престижния световен авторитет в оценяването на луксозни хотели. Международното признание поставя не само хотела, но и България на картата на световния луксозен туризъм.

Как Santé SPA Hotel във Велинград намери своето място сред най-добрите хотели в България

Велинград отдавна се е затвърдил като СПА столицата в България. С изобилието от минерални извори и чистия си въздух, градът се отличава с изключително богата палитра за всеки, търсещ пълноценен отдих. В тази силно конкурентна среда през последните години се появяват нови обекти, които допълнително обогатяват възможностите за гостоприемство. Един от най-забележителните сред тях е Santé SPA Hotel .

Той посреща първите си гости през лятото на 2022 г. и само за четири години успя да се развие като луксозно, петзвездно пространство със 118 стаи, 14 апартамента, от които 2 президентски, и 8 студиа. Развитието му не остана незабелязано. Последваха множество престижни награди , част от които са : Най-добър петзвезден събитиен хотел в България , постоянно присъствие в ТОП 10 на най-добрите петзвездни спа хотела в България , най-добър планински петзвезден спа хотел и др.

Най-ценното потвърждение за успеха обаче дойде от международната сцена. За първи път Forbes Travel Guide включва български хотел в специалната си селекция (Curated Collection) . Forbes Travel Guide повече от 65 години определя световните стандарти за луксозно хотелиерство. Влизането в този селектиран списък е признание за изпълнението на строгите критерии за лукс, безупречна среда и първокласно преживяване. С този успех Santé SPA Hotel показа, че Велинград разполага с всичко необходимо, за да впечатли и най-взискателните световни пътешественици.

Фокус върху преживяването

Една от причините Sante Spa Hotel да бъде разпознат на международно ниво е цялостната концепция за преживяване , която съчетава Спа , гастрономия , собствен нощен клуб, бизнес инфраструктура и семейни услуги.

Спа центърът използва минералната вода като основен елемент в уелнес концепцията и предлага разнообразие от термални зони - финландска сауна, билкова сауна, инфрачервена сауна, парна баня, хамам, солна стая, приключенски душове и контрастни процедури.

Според екипа на хотела идеята е не просто гостите да използват Спа съоръженията , а да получат цялостно усещане за възстановяване и релакс.

Гастрономия , като част от концепцията

Освен върху уелнес услугите, Santé SPA Hotel поставя силен акцент и върху кулинарното преживяване.

Основният ресторант предлага богато разнообразие от ястия, приготвени със сезонни продукти, доставени от местни ферми и био зеленчукови градини, а-ла-карт ресторант Vitus развива авторска кухня в по-интимна атмосфера.

Комплексът разполага и със собствен Виенски салон, където всички десерти се приготвят на място, включително домашен сладолед и бутикови торти за всеки повод.

Все по-силни позиции в бизнес туризма

През последните години хотелът развива активно и конферентния си сегмент.

Grand Hall Santé предлага условия за провеждане на конференции, корпоративни събития, обучения, продуктови премиери и гала вечери, а новото пространство Mini Hall Santé разширява възможностите за изложби, коктейли и по-малки бизнес формати.

По този начин комплексът се позиционира не само като място за почивка, но и като целогодишна дестинация за бизнес туризъм.

Признание за българското хотелиерство

Включването на Santé SPA Hotel в Curated Collection на Forbes Travel Guide може да бъде разглеждано като признание не само за един хотел, а и за развитието на българската туристическа индустрия.

В условията на силна международна конкуренция подобно отличие показва, че българските хотели могат да покриват стандартите, които световната индустрия поставя пред най-добрите луксозни дестинации.

Редактор: Дарина Методиева