Потребителите, които търсят по-достъпен начин да обновят софтуера на своя компютър, могат да се възползват от актуалните предложения на Godeal24. В рамките на текущата промоция Office 2024 Pro Plus се предлага от 19,99 €, а Windows 11 Pro – от 12,25 €. Налични са още комбинирани пакети с Office и Windows, както и лицензи за други популярни софтуерни продукти.

Office 2024 Pro Plus на промоционална цена

Office 2024 Pro Plus включва популярните приложения Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote и Access. Пакетът е предназначен за потребители, които използват компютъра си за работа, обучение, документи, таблици, презентации и други ежедневни задачи.Сред новите функции в Office 2024 са 14 нови функции в Excel, PowerPoint Cameo, подобрени възможности за планиране в Outlook и пълна поддръжка на тъмен режим. Лицензът за Office 2024 Pro Plus за един компютър в момента е на цена от 19,99 €. Предлага се и пакет за три компютъра за 49,99 €, което прави 16,66 € на компютър.

Windows 11 Pro от 12,25 € Windows 11 Pro е сред другите основни предложения в текущата промоция и се предлага за 12,25 €.Версията Pro предлага допълнителни функции за управление на системата, сигурност и продуктивност. Сред възможностите са подобрената многозадачност, инструменти за управление на системата и функции, базирани на изкуствен интелект, включително Copilot.

Това прави Windows 11 Pro подходящ вариант както за ежедневна употреба, така и за работа, обучение и създаване на съдържание.

EaseUS Video Downloader – Lifetime – 30 € EaseUS Disk Copy Pro – 1 Month Subscription – 13,93 € Internet Download Manager – 1 PC / Lifetime – 21,99 € Какво предлага Godeal24 Godeal24 е онлайн платформа за софтуерни лицензи, включително продукти от категориите Office и Windows. След направена поръчка лицензионният ключ се изпраща по електронен път на посочения имейл, обикновено в рамките на няколко минути. Платформата предлага техническа и клиентска поддръжка преди и след покупката, както и следпродажбена помощ при използването на закупените лицензи. Godeal24 посочва рейтинг от 4,8 от 5 звезди в Trustpilot въз основа на хиляди потребителски отзиви. Актуалните предложения включват Office 2024, Windows 11 и други софтуерни продукти на промоционални цени. Условията и наличността на отделните оферти могат да се променят според периода на промоцията. Контакт: service@godeal24.com

Редактор: Габриела Павлова