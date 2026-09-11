Налични са още комбинирани пакети с Office и Windows

Потребителите, които търсят по-достъпен начин да обновят софтуера на своя компютър, могат да се възползват от актуалните предложения на Godeal24. В рамките на текущата промоция Office 2024 Pro Plus се предлага от 19,99 €, а Windows 11 Pro – от 12,25 €. Налични са още комбинирани пакети с Office и Windows, както и лицензи за други популярни софтуерни продукти.

Office 2024 Pro Plus на промоционална цена

Office 2024 Pro Plus включва популярните приложения Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote и Access. Пакетът е предназначен за потребители, които използват компютъра си за работа, обучение, документи, таблици, презентации и други ежедневни задачи.Сред новите функции в Office 2024 са 14 нови функции в Excel, PowerPoint Cameo, подобрени възможности за планиране в Outlook и пълна поддръжка на тъмен режим. Лицензът за Office 2024 Pro Plus за един компютър в момента е на цена от 19,99 €. Предлага се и пакет за три компютъра за 49,99 €, което прави 16,66 € на компютър.

Windows 11 Pro от 12,25 € Windows 11 Pro е сред другите основни предложения в текущата промоция и се предлага за 12,25 €.Версията Pro предлага допълнителни функции за управление на системата, сигурност и продуктивност. Сред възможностите са подобрената многозадачност, инструменти за управление на системата и функции, базирани на изкуствен интелект, включително Copilot.

Това прави Windows 11 Pro подходящ вариант както за ежедневна употреба, така и за работа, обучение и създаване на съдържание.

Сред наличните предложения за Microsoft Office са: 

 

Комбинирани пакети с Office и Windows 

За потребителите, които търсят едновременно операционна система и офис пакет, Godeal24 предлага и комбинирани предложения. За посочените оферти може да се използва промокод „SGO62“. 

Оферти за Windows 11 Pro и други версии на Windows 

Освен стандартната лицензия за Windows 11 Pro, са налични и предложения за няколко компютъра, както и за други версии на Windows: 

Други софтуерни предложения 

Промоцията включва и софтуер за различни задачиот работа с PDF документи и офис приложения до архивиране, управление на драйвери, изтегляне на файлове и копиране на дискове. 

Какво предлага Godeal24 

Godeal24 е онлайн платформа за софтуерни лицензи, включително продукти от категориите Office и Windows. След направена поръчка лицензионният ключ се изпраща по електронен път на посочения имейл, обикновено в рамките на няколко минути. 

Платформата предлага техническа и клиентска поддръжка преди и след покупката, както и следпродажбена помощ при използването на закупените лицензи. Godeal24 посочва рейтинг от 4,8 от 5 звезди в Trustpilot въз основа на хиляди потребителски отзиви. 

Актуалните предложения включват Office 2024, Windows 11 и други софтуерни продукти на промоционални цени. Условията и наличността на отделните оферти могат да се променят според периода на промоцията. 

Контакт: service@godeal24.com 

 

Редактор: Габриела Павлова

Добави ни в предпочитани източници в Google

Последвайте ни

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking