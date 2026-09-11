Налични са още комбинирани пакети с Office и Windows
Потребителите, които търсят по-достъпен начин да обновят софтуера на своя компютър, могат да се възползват от актуалните предложения на Godeal24. В рамките на текущата промоция Office 2024 Pro Plus се предлага от 19,99 €, а Windows 11 Pro – от 12,25 €. Налични са още комбинирани пакети с Office и Windows, както и лицензи за други популярни софтуерни продукти.
Office 2024 Pro Plus на промоционална цена
Office 2024 Pro Plus включва популярните приложения Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote и Access. Пакетът е предназначен за потребители, които използват компютъра си за работа, обучение, документи, таблици, презентации и други ежедневни задачи.Сред новите функции в Office 2024 са 14 нови функции в Excel, PowerPoint Cameo, подобрени възможности за планиране в Outlook и пълна поддръжка на тъмен режим. Лицензът за Office 2024 Pro Plus за един компютър в момента е на цена от 19,99 €. Предлага се и пакет за три компютъра за 49,99 €, което прави 16,66 € на компютър.
Windows 11 Pro от 12,25 € Windows 11 Pro е сред другите основни предложения в текущата промоция и се предлага за 12,25 €.Версията Pro предлага допълнителни функции за управление на системата, сигурност и продуктивност. Сред възможностите са подобрената многозадачност, инструменти за управление на системата и функции, базирани на изкуствен интелект, включително Copilot.
Това прави Windows 11 Pro подходящ вариант както за ежедневна употреба, така и за работа, обучение и създаване на съдържание.
Сред наличните предложения за Microsoft Office са:
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Office 2024 Pro Plus Key – 1 PC – 19,99 €
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Office 2024 Pro Plus Key – 3 PCs – 49,99 € (16,66 € на PC)
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Office 2021 Pro Plus Key – 1 PC – 28,28 €
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Office 2021 Pro Plus Key – 2 Keys – 54,25 € (27,13 € на ключ)
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Office 2021 Pro Plus Key – 3 Keys – 76,25 € (25,42 € на ключ)
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Office 2021 Pro Plus Key – 5 PCs – 124 € (24,80 € на PC)
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Office 2024 Home for PC/Mac – 119,99 €
Комбинирани пакети с Office и Windows
За потребителите, които търсят едновременно операционна система и офис пакет, Godeal24 предлага и комбинирани предложения. За посочените оферти може да се използва промокод „SGO62“.
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Win 11 Pro + Office 2021 Pro Plus Bundle – 37,59 €
Оферти за Windows 11 Pro и други версии на Windows
Освен стандартната лицензия за Windows 11 Pro, са налични и предложения за няколко компютъра, както и за други версии на Windows:
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Windows 11 Pro Key – 12,25 €
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Windows 11 Pro – 2 Keys – 24,25 € (12,13 € на ключ)
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Windows 11 Pro – 3 Keys – 35,25 € (11,75 € на ключ)
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Windows 11 Pro – 5 Keys – 53,25 € (10,65 € на ключ)
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Windows 11 Home Key – 12,15 €
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Win 11 Enterprise 2024 LTSC - 1 PC - 12.80€
Други софтуерни предложения
Промоцията включва и софтуер за различни задачи – от работа с PDF документи и офис приложения до архивиране, управление на драйвери, изтегляне на файлове и копиране на дискове.
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Ashampoo PDF Pro 5 – 29,99 €
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IObit Driver Booster 13 – 17,69 €
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Ashampoo Office 9 – 30,99 €
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Ashampoo Backup Pro 27 – 13,63 €
Какво предлага Godeal24
Godeal24 е онлайн платформа за софтуерни лицензи, включително продукти от категориите Office и Windows. След направена поръчка лицензионният ключ се изпраща по електронен път на посочения имейл, обикновено в рамките на няколко минути.
Платформата предлага техническа и клиентска поддръжка преди и след покупката, както и следпродажбена помощ при използването на закупените лицензи. Godeal24 посочва рейтинг от 4,8 от 5 звезди в Trustpilot въз основа на хиляди потребителски отзиви.
Актуалните предложения включват Office 2024, Windows 11 и други софтуерни продукти на промоционални цени. Условията и наличността на отделните оферти могат да се променят според периода на промоцията.
Контакт: service@godeal24.com
Редактор: Габриела Павлова
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