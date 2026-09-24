Есента е сезонът, в който гардеробът отново се връща към по-структурирани силуети, плътни материи и внимателно подбрани комбинации. Вместо всяка година да следваме краткотрайни тенденции, по-разумният подход е да инвестираме в дрехи, които могат да се носят сезон след сезон. В колекциите на Dika.bg лесно могат да се открият именно такива предложения – модели с изчистени линии, които позволяват различни комбинации и запазват актуалността си във времето.

Класическото сако – основа на добре подредения гардероб

Малко дрехи могат да променят една визия толкова лесно, колкото добре скроеното сако. То добавя структура дори към най-семплата комбинация и е подходящо както за работния ден, така и за по-неформална среща.

За есента особено практични са моделите в черно, тъмносиньо, сиво, бежово или кафяво. Това са цветове, които се комбинират без усилие с останалата част от гардероба и не зависят от конкретна модна тенденция.

Сакото може да се носи с класически панталон и риза за офиса, но също толкова добре стои с дънки, тънък пуловер и мокасини. Ако търсим по-женствено излъчване, то може да бъде добавено върху елегантна рокля или комбинирано с миди пола.

Най-важна остава кройката. Моделът не трябва нито да бъде прекалено тесен, нито прекалено обемен. Леко свободният силует позволява повече възможности за наслояване и създава усещане за съвременен, но ненатрапчив стил.

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Палто – връхна дреха за повече от един сезон

Класическото палто е една от онези покупки, които могат да останат в гардероба години наред. То съчетава практичност, комфорт и елегантен силует, което го превръща в неизменна част от есенно-зимния стил.

Най-лесни за комбиниране са моделите в неутрални цветове като бежово, камел, черно, сиво или тъмносиньо. Изчистеното палто може да се носи както върху делови тоалет, така и с ежедневни дрехи. Именно тази универсалност го превръща в добра основа за капсулен гардероб.

В делничен ден комбинацията от палто, прав панталон, фина блуза и обувки на нисък ток изглежда достатъчно елегантно за работа. През уикенда същата връхна дреха може да се носи с деним, плетиво и спортни обувки. А когато поводът изисква по-изискано облекло, палтото лесно допълва елегантна рокля, без да отнема от нейното излъчване.

Тъкмо способността му да се адаптира към различни ситуации обяснява защо добре подбраното палто продължава да присъства в женския гардероб независимо от променящите се тенденции.

Правият панталон – практичната класика

Ако има дреха, която лесно свързва деловия и ежедневния гардероб, това е класическият панталон с прав или леко свободен крачол. Той не е толкова зависим от тенденциите, колкото силно разкроените или прекалено тесни модели, и позволява множество комбинации през целия сезон.

Правият панталон може да се носи със сако в същия цвят за цялостен костюм, с риза за по-официална визия или с меко плетиво за по-спокоен есенен ден. Добавянето на колан, структурирана чанта или интересни обувки е достатъчно, за да се промени характерът на тоалета.

Не е задължително и есенният гардероб да бъде изграден само около тъмни цветове. Кремаво, шоколадово кафяво, бордо, маслиненозелено и различни нюанси на сивото позволяват създаването на разнообразни комбинации, без дрехите да губят своята универсалност.

Същият принцип важи и когато вместо панталон предпочитаме пола. Семплата миди пола в неутрален цвят може да се съчетае с риза, поло, сако или късо яке и така да стане част от множество есенни визии.

Стилният гардероб всъщност не зависи от броя дрехи, които купуваме всеки сезон. Много по-важно е основните модели да бъдат добре подбрани и лесни за комбиниране. Класическото сако, тренчкотът и правият панталон дават достатъчно добра основа, върху която могат да се добавят сезонни цветове, различни материи и аксесоари. Така модата може да се променя, но личният стил остава разпознаваем и актуален.

Редактор: Дарина Методиева