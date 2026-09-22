Разходите на Европейския съюз за внос на петрол са скочили значително през второто тримесечие на 2026 г., въпреки че физическите количества почти не са се променили. Данните на Евростат показват, че стойността на доставките е нараснала с 55,8% спрямо същия период на миналата година, докато внесеният обем се е увеличил само с 1,2% до 36,7 млн. тона.

Различна е картината при втечнения природен газ (LNG). За него ЕС е платил с 4,1% повече на годишна база, въпреки че внесените количества са намалели с 5,6%.

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При природния газ, който достига до европейския пазар по тръбопроводи, увеличение има и по двата показателя. Стойността на вноса е нараснала с 18,5%, а физическите обеми - с 3,4%.

Съединените щати са били най-големият източник на петрол за ЕС през второто тримесечие с 18,8% от общия внос. Следват Норвегия с 14,3% и Казахстан с 13,4%.

Американските доставки имат още по-голямо значение при втечнения природен газ. Близо две трети - 63,2% от внесения в ЕС LNG, са дошли от САЩ. Русия е вторият по големина доставчик със 17,3%, а Алжир осигурява 8,1%.

При газа, транспортиран по тръбопроводи, водещата позиция принадлежи на Норвегия, която осигурява 51,2% от доставките. Алжир е на второ място с 18,2%, а Обединеното кралство – на трето с 11,1%.

Русия остава четвъртият по големина източник на тръбен газ за ЕС с дял от 10,2%, като през разглеждания период е изпреварена от Великобритания.

Редактор: Цветина Петкова