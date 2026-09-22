Mъж откри стрелба близо до гимназия в Западна Турция, като рани най-малко петима души и избяга от местопрестъплението. Един от простреляните е в критично състояние.

Нападението е извършено пред професионална гимназия в район Тургутлу, провинция Маниса. Турски медии посочват, че нападателят е стрелял с ловна пушка по ученици, пристигащи в гиманзията около 8 ч. местно време. Мотивът за атаката все още не е известен.

16 ранени при стрелба в училище в Турция (ВИДЕО+СНИМКИ)

Припомняме, че Турция беше разтърсена от други два случая на стрелба в училища тази година. През април 14-годишен ученик произведе изстрели в две класни стаи в училището си в провинция Кахраманмараш, убивайки деветима ученици и учители и ранявайки други 13 души. Нападателят беше убит от полицията.

Ден по-рано 16 души, предимно ученици, бяха застреляни от бивш ученик в гимназия в съседната провинция Шанлъурфа. По-късно стрелецътт се самоуби.

Редактор: Дарина Методиева