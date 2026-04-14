Нападателят е бивш възпитаник на учебното заведение
16 души, сред които много деца, бяха ранени при стрелба в училище в Югоизточна Турция. Нападателят е бивш възпитаник на учебното заведение, съобщиха местни медии.
13 people were injured when a 17-year-old entered a high school in Siverek district of Şanlıurfa, Turkey with a shotgun and opened fire around him. pic.twitter.com/VP0hJpdSIE— Osint World (@OsiOsint1) April 14, 2026
Губернаторът на провинция Шанлъурфа Хасан Силдак съобщи, че младежът, роден през 2007 година, се е самоубил, след като е бил обграден от полицията. "Евакуирахме училището и ще проведем задълбочено разследване на този трагичен инцидент“, заяви той.
Телевизионни кадри показаха линейки, които чакат пред училището в район Сиверек, докато учениците напускат сградата в паника, предаде АФП.
Редактор: Станимира Шикова
🔴 #SONDAKİKA | Saldırıyı duyan aileler okula koştu. Özel harekat ekiplerinin operasyonuyla okuldaki öğrenciler tahliye edilirken, saldırganın intihar ettiği iddia ediliyor. https://t.co/Ad7K51mivk pic.twitter.com/dUhMhxks6z— Sokak Kedisi (@sokakkedisitv) April 14, 2026
