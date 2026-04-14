Нападателят е бивш възпитаник на учебното заведение

16 души, сред които много деца, бяха ранени при стрелба в училище в Югоизточна Турция. Нападателят е бивш възпитаник на учебното заведение, съобщиха местни медии.

Губернаторът на провинция Шанлъурфа Хасан Силдак съобщи, че младежът, роден през 2007 година, се е самоубил, след като е бил обграден от полицията. "Евакуирахме училището и ще проведем задълбочено разследване на този трагичен инцидент“, заяви той. 

Телевизионни кадри показаха линейки, които чакат пред училището в район Сиверек, докато учениците напускат сградата в паника, предаде АФП. 

Източник: БГНЕС

