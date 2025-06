Стрелба в училище в австрийския град Грац отне живота на единадесет души, 7 от които - ученици. Сред тях е и нападателят, съобщават австрийските власти. Местни медии информират, че медицинска помощ е била оказана на общо 30 пострадали. В страната беше обявен тридневен траур.

Училището в Грац било атакувано около 11 часа тази сутрин от 21-годишен бивш ученик, който не е завършил. Той носел две оръжия, а впоследствие се самоубил. Бил е с чисто криминално минало.

Deeply saddened by the tragic news from #Graz . Our hearts go out to the families, friends, students, and teachers affected by this senseless act of violence. Bulgaria stands firmly in solidarity with Austria during this difficult time. @_CStocker

Пострадалите са 12, като състоянието на част от тях е тежко. Около 300 полицаи са пристигнали в училището, на мястото има и подразделения за борба с тероризма.

"Извършителят е австриец от района на Грац. Според настоящите данни, при престъплението са използвани две огнестрелни оръжия. Смята се, че заподозреният е притежавал оръжията законно, но в момента не може да се предостави информация за мотива, тъй като все още се провежда мащабно разследване", ​ каза Гералд Ортнер, директор на полицията.

„Синът ми беше вътре и е добре. Имаше мобилен телефон и можеше да се обади веднага, но аз все още не съм се успокоила. Невероятно е, когато си седиш вкъщи и не знаеш дали си в безопасност или не. Това беше мъчително", разказа жена от Грац.

