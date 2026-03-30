15-годишно момче откри огън в училище в Аржентина, убивайки свой съученик и ранявайки още 8 души, предаде АФП. Нападателят е бил задържан след стрелбата в училището „Мариано Морено“ в централния град Сан Кристобал, съобщиха властите в провинция Санта Фе.

„Качих се горе и точно когато щях да слизам, някои ученици видяха момче да излиза от тоалетната с оръжие и започнаха да крещят“, разказа ученичката Присила пред местната радиостанция. „Той започна да стреля във въздуха и всички избягахме“.

Шестима ученици са получили леки наранявания при бягството и вече са извън опасност, съобщиха от здравното министерство. Други двама са транспортирани в регионалната болница в Рафаела, като единият е в тежко, но стабилно състояние. Самоличността на нападателя и на жертвите засега не се разкрива.

Обществено порицание за ученика, стрелял в класна стая в Хасково

Стрелбата станала, докато учениците се подготвяли да издигнат националното знаме — ежедневен ритуал преди началото на учебните занятия в града с около 16 000 жители. По информация на местните власти използваното оръжие вероятно е било пушка. Занятията са били прекратени, а учениците — освободени.

