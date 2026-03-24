Районният съд в Хасково наложи административно наказание „обществено порицание“ на 16-годишния ученик за стрелбата в класна стая на спортното училище „Стефан Караджа“. Решението е постановено след одобрено споразумение между Районната прокуратура и защитата на младежа.

Случаят е от 16 септември 2025 г., когато ученикът произвел изстрел във въздуха през прозорец на класна стая в училището. Деянието е квалифицирано като хулиганство - непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото.

Инцидентът тогава предизвика сериозно напрежение сред ученици, учители и родители, но за щастие не се стигна до пострадали.

В съдебната зала магистратите са приели, че макар и непълнолетен, извършителят е могъл да разбира свойството и значението на постъпката си и да ръководи действията си. Въпреки това, той е освободен от наказателна отговорност и му е наложено административно наказание. Общественото порицание ще бъде изпълнено чрез обявяване на съдебния акт на информационното табло в сградата на Община Хасково.

Освен това съдът е осъдил ученика да заплати направените по делото разноски в размер на 1757,27 лева, както и държавна такса за издаване на изпълнителен лист. Разходите са за изготвени експертизи, сред които психолого-психиатрична, балистична, видеотехническа и лицево-идентификационна.

С решението си съдът отменя и наложената мярка за неотклонение „надзор на инспектор от Детска педагогическа стая“. Оръжието - пистолет Zoraki 917, е отнето в полза на държавата.

Определението за одобряване на споразумението е окончателно и не подлежи на обжалване. Частите от съдебния акт, свързани с отмяната на мярката и отнемането на оръжието, могат да бъдат обжалвани пред Окръжен съд - Хасково в законоустановените срокове.