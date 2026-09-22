Полицията в Санта Моника разследва версия за предполагаема свръхдоза след смъртта на 27-годишния Пресли Гербер - син на супермодела Синди Кроуфорд и бизнесмена Ранде Гербер. Към момента няма данни за престъпление, съобщават американските ABC News и Los Angeles Times.

По информация на Los Angeles Times в неделя сутринта службите за спешна помощ са получили сигнал за човек със сърдечен арест, както и отделно съобщение за възможна свръхдоза. Полицията и парамедиците са изпратени около 9:35 ч. в рехабилитационен център в Санта Моника, където се е намирал Гербер. Десет минути по-късно - в 9:45 ч. - лекарите са констатирали смъртта му.

Почина Пресли Гербер, синът на супермодела Синди Крауфорд

Според източник на изданието 27-годишният модел е постъпил в центъра едва няколко часа по-рано - около 22:00 ч. в събота вечерта. Става дума за заведение, предлагащо програми за лечение на зависимости и различни психични проблеми.

Разследващите проверяват обстоятелствата около предполагаемата свръхдоза. Според Los Angeles Times полицията се опитва да установи и евентуалния произход на веществата. Властите подчертават, че на този етап няма признаци смъртта да е резултат от престъпление.

Междувременно съдебният лекар на окръг Лос Анджелис е извършил аутопсия. Окончателното заключение за причината и начина на настъпване на смъртта обаче е отложено, тъй като са необходими допълнителни изследвания. От службата посочват, че процесът може да отнеме няколко месеца.

Пресли Гербер е работил като модел, а през 2018 г., когато е на 18 години, заедно със сестра си Кая става лице на глобална рекламна кампания на Calvin Klein Jeans.

Редактор: Цветина Петкова