Остават броени часове до края на регистрацията на всички желаещи да влязат в надпреварата за „Дондуков“ 2 на 25 октомври.

Вчера, в един и същи час и ден, заявка за участие – пред ЦИК, и за победа – пред своите избиратели дадоха кандидат-президентските двойки Йотова-Вълчев и Гюров-Кандев. „Възраждане” изчакаха последния момент и ще съобщят имената на своите претенденти в Деня на независимостта.

Предизборната кампания наближава: Кои ще се борят за президентския пост

Пълният списък с участниците в надпреварата за президент и вицепрезидент ще стане ясен днес в 17 часа. Ден по-късно ще станат ясни и номерата на бюлетините, а на 25 септември официално се дава старт на предизборната кампания.

Редактор: Никола Тунев