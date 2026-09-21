Президентската кампания да се съсредоточи върху начина, по който живеят българите и по въпросите, които вълнуват хората, защото през последните години влизаме от криза в криза и това е перманентно състояние. Това каза в предаването „Денят на живо” по NOVA NEWS бившият вицепремиер и социален министър Ивайло Калфин. Според него е много важно за страната хората да получат увереност, че могат да се справят с проблемите.

„Така че мисля, че тази кампания трябва бъде насочена към хората, към това какво могат да очакват и как президентската институция ще помогне на държавата да плува по-стабилно в тези води около нас, които са доста бурни“, коментира той.

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По отношение на решението на правителството да компенсира скока на цените на горивата с инфлационен чек, Калфин коментира, че това действие не е насочено само към повишаването на цените на горивата и на хората, които ползват гориво, а е вид мярка за компенсиране на инфлацията.

„Успоредно с това правителството приема доста допълнителни мерки. Общата сума е десет пъти по-голяма, около 300 милиона, с таргетирано подпомагане на отделни браншове или на достъп до социални услуги. Това е по-добре, отколкото да се раздават на всеки по равно някакви компенсации. Винаги насочената компенсация е по-добре, от гледна точка на бюджета, отколкото да се правят отстъпки за всички“, посочи бившият социален министър.

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По думите му повишаването на цените на горивата е тенденция, която вероятно ще продължи, заради войните, които се водят и не може да се очаква, че скоро ще има спад. Затова, според него, правителството трябва да има готовност поне до някъде да компенсира това поскъпване на хората, които имат най-голяма нужда.

Относно новата формула за изчисление на минималната работна заплата Калфин заяви, че това е постижение, защото от много години има усилия да се изработи формула, която да дава някаква предвидимост.

„Досега дълги години тя се определяше само от правителството. След това в последните две години се прие една автоматична формула, която не е единствена в Европа, но която до голяма степен създаваше непредвидимост по отношение на минималната работна заплата. Сега ще има повече предвидимост, това е най-важната новина. И втората е, че социалните партньори – синдикати и работодатели, се съгласиха на този подход. Той ще бъде преоценен след три години, доколкото разбирам, така че ще видим как върви“, каза още Ивайло Калфин.

Целия разговор чуйте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова