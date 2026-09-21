Районният съд в Казанлък остави в ареста 38-годишния мъж, обвинен за пожара в гурковското село Димовци от 11 септември. Според Темида има достатъчно доказателства, че именно той е причинил огъня.

Според обвинението мъжът е запалил гора, собственост на Държавното горско стопанство в Гурково. Засегнати са около 2100 декара горска растителност, както и четири сгради в село Димовци.

Съдът прие, че има реална опасност обвиняемият да извърши ново престъпление. Отбелязва се и че той вече е осъждан за подобни престъпления. Според магистратите предишните ефективни присъди не са го спрели да извършва нови нарушения, предаде кореспондентът на БТА в Казанлък Ралица Стефанова.

Голям пожар в Старозагорско: Изгоряха къщи в Димовци, хеликоптери се включиха в гасенето (ВИДЕО+СНИМКИ)

При определянето на най-тежката мярка съдът е взел предвид и мащаба на пожара. Огънят обхвана голяма горска площ и частни имоти, като създаде сериозна опасност за хората и имуществото. Заради пожара се наложи евакуация на жители, а в района беше обявено частично бедствено положение. Огънят е беше с голям обхват и е продължи два дни.

Решението на Районния съд в Казанлък може да бъде обжалвано или протестирано пред Окръжния съд в Стара Загора в тридневен срок. Ако бъде подадена жалба, делото ще се разгледа на 30 септември.

Припомняме, че пожарът в Димовци избухна около обедните часове на 11 септември. В гасенето участваха десетки пожарникари, военнослужещи и доброволци, както и два военни хеликоптера и тежка техника. Огънят беше напълно потушен два дни по-късно. След оперативно-издирвателни действия полицията установи 38-годишния мъж като предполагаем извършител.

Редактор: Дарина Методиева