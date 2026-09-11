Голям пожар избухна край старозагорското село Димовци. На място са изпратени пожарникари и екипи, които се опитват да овладеят пламъците.

Изгоряха дворни места и постройки - жилищни и спомагателни, а огънят тръгна и към гората. На терен има 10 екипа на Пожарната. Те са от областите Стара Загора и Сливен. Беше активиран и BG-Аlert. Селото е слабо населено и се използва предимно за вилна зона. Огънят обхвана и горите на Стара планина, а вятърът усложни ситуацията.

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На терен са мобилизирани над 60 служители, осем пожарни автомобила, както и специализирана техника на горските стопанства в региона. В действията по овладяване на огъня се включиха и два хеликоптера на Министерството на отбраната.

Частично бедствено положение е обявено във връзка с пожара.

Видео: БГНЕС

Заради ситуацията кметът на община Гурково Кънчо Папазов и огнеборците отправиха спешен призив към хората, които притежават имоти в селото.

Собствениците са помолени да пристигнат възможно най-бързо в Димовци, за да осигурят достъп до имотите си и при необходимост да съдействат на екипите, участващи в гасенето.

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Екипажи от 24-та авиационна база – Крумово се включиха в гасенето.

Огънят е на голям фронт и е обхванал сухи треви, храсти и смесена гора. Екипите на пожарната са на мястото на пожара и се опитват да потушат пламъците.

Има служители на горското и много доброволци. Пламъците стигнаха до последните къщи на селото.

Огънят е засегнал около 250-300 дка горски масив, който е напълно унищожен.