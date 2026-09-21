Изтребители от Турските военновъздушни сили извършиха тренировъчни полети над водите на Средиземно море южно от остров Кипър, съобщи сайтът „Тюркийе тудей“, позовавайки се на публикация на турското министерство на отбраната, описваща учението като „част от усилията за запазване на турските права и интереси в региона“.

„Стоманени криле в небето над Средиземно море! Нашите дейности, насочени към защитата на правата и интересите на страната ни в Средиземно море, развитието на оперативните ни способности и поддържането на нивото на готовност на нашите подразделения, продължават решително“, се казва в публикацията на министерството в Х за извършените тренировъчни полети, в която са поместени и кадри от днешните учения на турската армия над Средиземно море.

✈️ Çelik Kanatlar Akdeniz’in semalarında! 🇹🇷 Ülkemizin Akdeniz’deki hak ve menfaatlerinin korunması, harekât kabiliyetlerimizin geliştirilmesi ve birliklerimizin hazırlık seviyesinin en üst düzeyde tutulmasına yönelik faaliyetlerimiz kararlılıkla devam ediyor. Bu kapsamda, Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarımızın katılımıyla Kıbrıs Adası’nın güneyinde ve Akdeniz’in uluslararası hava sahasında kapsamlı bir eğitim uçuşu başarıyla gerçekleştirildi. #MillîSavunmaBakanlığı — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 21, 2026

Новината идва на фона на очакваното представяне на произведената в Израел система за противовъздушна отбрана Barak MX от страна на кипърските власти на предстоящия парад за 1 октомври – Денят на независимостта на Кипър.

Миналата седмица министърът на отбраната на Кипър Василис Палмас заяви, че „тазгодишният парад за 1 октомври ще бъде по-мащабен от обикновено и ще представи редица нововъведени военни системи“.

Турски самолети и дронове навлязоха 17 пъти в Гърция, стигна се до симулиран въздушен бой

Кипър е разделен на две части от 1974 г., когато турската армия нахлува в северната част на острова като реакция на държавен преврат, целящ присъединяването на Кипър към Гърция. През 1983 г. в северната част на острова едностранно е обявена т.нар. Севернокипърска турска република, която остава призната само от Анкара.

Редактор: Цвета Лазаркова