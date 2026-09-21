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Инициативата учи ученици да разпознават механизмите на въвличане в експлоатация
Кампанията „Ескейп стая на колела България 2026” започна днес в София. Инициативата учи ученици да разпознават механизмите на въвличане в експлоатация. Тя ще премине през 10 български града до 2 октомври.
Специално оборудвано превозно средство пресъздава чрез задачи и сценарии ситуации, свързани с трудова и сексуална експлоатация. Участниците трябва да разпознават рисковите сигнали и механизмите за въвличане в трафик на хора.
За първи път в България: Ескейп стая на колела ни учи как да се спасим от трафика на хора
„Превенцията има смисъл не само когато казваме на децата от какво да се пазят, а когато им даваме знания и умения сами да разпознават рисковете”, каза секретарят на Националната комисия за борба с трафика на хора Даниела Савеклиева.Редактор: Ивайла Маринова
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