Тя определи победата на Путин като „фалшифициране” на демокрацията

Върховният представител на Европейския съюз по външната политика Кая Калас отхвърли руските парламентарни избори и ги определи като „фалшифициране” на демокрацията. Калас написа в профила си в X, че предлага санкции срещу „онези, които са помогнали за фиктивните избори в окупираните украински територии”.

Управляващата партия на президента Владимир Путин „Единна Русия” спечели вота, продължил три дни. До участие не беше допусната нито една формация, оспорваща войната на Москва срещу Украйна.

Управляващата партия печели парламентарните избори в Русия

„Така наречените „избори за Дума" отбелязаха още един голям удар за руската демокрация. Резултатът от тях никога не беше поставен под съмнение. Кремъл заглуши несъгласието, забрани единствената регистрирана партия, която се противопоставяше на войната в Украйна, и изключи международни наблюдатели. Привидността на демокрация е всичко, което е останало в Русия”, пише още Калас.

ЕС вече санкционира около 3000 длъжностни лица и организации заради войната срещу Украйна, включително Путин.

Редактор: Ивайла Маринова
Източник: БГНЕС

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