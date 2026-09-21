Българската агенция по безопасност на храните потвърди ново огнище на шарка по дребните преживни животни в село Тянево, община Симеоновград. Болестта е открита в стопанство с 27 овце, след като самият собственик е подал сигнал за болни животни и е оказал пълно съдействие на ветеринарите.

Около огнището са определени две зони, в които важат строги правила и засилен контрол:

Огнище на шарка по овцете и козите в Кюстендилско, въвеждат ограничения

5-километрова защитна зона: Обхваща селата Тянево и Дряново (общ. Симеоновград) и село Овчарово (общ. Харманли).

20-километрова надзорна зона: В нея влизат десетки населени места, включително град Симеоновград, град Харманли и редица села в общините Симеоновград, Харманли и Тополовград. Ограниченията засягат и съседната област Стара Загора, включително град Гълъбово и села в общините Гълъбово, Раднево и Опан.

⇒ Какви са мерките за стопаните

Властите вече работят по ограничаване на заразата. Животните в засегнатото стопанство ще бъдат умъртвени по хуманен начин, а собствениците ще бъдат обезщетени от държавата по законовия ред.

В предпазните зони се въвеждат следните правила:

Пълна забрана за придвижване на овце и кози (с изключение на животни за незабавно клане под строг контрол).

Оборен режим: Животните трябва да се отглеждат само затворени в стопанствата.

Преброяване и прегледи: Ветеринарни лекари ще актуализират данните в информационната система и ще следят ежедневно здравето на стадата.

Контрол върху продукцията: Въвеждат се специални изисквания за движението и преработката на суровото мляко, фуражите и транспортните средства в района.

От БАБХ подчертават, че шарката по овцете и козите не е опасна за хората. Заболяването обаче е изключително заразно за животните и при разпространение нанася тежки икономически щети на фермерите.

Агенцията призовава стопаните към повишена бдителност и стриктно спазване на мерките за биосигурност.

Редактор: Мария Барабашка