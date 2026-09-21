Ед Шийрън откри концерта си в събота вечерта във Филаделфия с коментари за Газа. Това се случи, след като около турнето му се разрази скандал и подгряващите групи се оттеглиха в знак на солидарност с изпълнителя, който трябваше да открие концерта – Макълмор, но бе отстранен заради пропалестински коментари на сцената, съобщава Асошиейтед прес.

Шийрън започна концерта сам на сцената, без подгряващ изпълнител, но по-късно в шоуто към него се присъединиха и други музиканти.

Певецът каза, че иска музиката и концертите му да бъдат посветени на единството и човечността, а не на политиката. Той обаче добави, че атаките в Израел на 7 октомври 2023 г. са били ужасяващи, а това, което се случва в Газа, е „катастрофално и неоправдано“.

„Не искам да разочаровам феновете си и никога не съм искал да бъда музикант-активист, но това ме постави в центъра на важен и бурен дебат за свободата на словото и най-сложния политически въпрос на планетата“, каза певецът по време на изявата си във Филаделфия.

Коментарите пред почти пълния стадион дойдоха след бурна седмица, която започна с отстраняването на рапъра Макълмор – първоначалния подгряващ изпълнител на Шийрън в САЩ – в отговор на възгласа „Свобода за Палестина“, изречен по време на концерт на 5 септември в Ню Джърси.

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Шийрън каза, че не носи отговорност за решението, което е било взето по настояване на собственика на „Ню Инглънд Пейтриътс“ Робърт Крафт. Компанията му притежава стадиона, на който беше планиран концерт от турнето на Шийрън в петък.

В рамките на няколко часа след изявлението на Шийрън във вторник подгряващите му изпълнители се оттеглиха.

Шийрън изпълни много песни соло по време на концертите си от турнето Loop Tour, като към него се присъединяваше ирландската фолк група Beoga за няколко песни, преди музикантите от нея да се оттеглят в знак на подкрепа за Макълмор.

Макълмор беше заменен от датската група „Лукас Греъм“ и ирландския певец Аарон Роу, преди и те да се откажат, а Финиъс, братът и музикален сътрудник на Били Айлиш, трябваше да бъде на турне с Шийрън в Южна Америка по-късно тази година, преди и той да се откаже тази седмица.

Преди концерта в събота пред стадиона се събра малка група пропалестински демонстранти. 34-годишната Хилари Стайнберг сподели, че е купила билети за концерта преди година, но в крайна сметка си е възстановила парите и вместо това е присъствала на демонстрацията, разочарована от факта, че Шийрън не е заел позиция.

„До тази седмица бях голяма фенка на Ед Шийрън“, каза Стайнберг. „Мисля, че всяко изкуство е политическо, както и всяка музика, и затова този избор — въпреки че той твърдеше, че не е съучастник — е политически избор.“

Даян Савиц, на 53 години, от Страудсбърг, Пенсилвания, си беше купила билети преди месеци и присъства на концерта. Тя каза, че е голяма фенка на Шийрън, не смята, че той е направил нещо погрешно, и че концертът не е място за политика.

„Концертът трябва да е за хората, които се наслаждават на музиката. Музиката трябва да обединява хората“, каза Савиц. „Всеки има право на свобода на словото, но не всяка платформа е подходящо място за това“.

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Макълмор каза в сряда, че дарява 1 милион долара в подкрепа на усилията за помощ на палестинците и призова Робърт Крафт да удвои дарението. Говорител на Крафт поясни, че милиардерът и Шийрън са се съгласили всеки да дари по 2 милиона долара, но не е уточнил къде ще бъдат насочени парите. Представителите на Шийрън не са отговорили на многократните искания за коментар.

Шийрън заяви, че организаторът на турнето носи крайната отговорност за решението да се откаже от участието на Макълмор.

Победителят в „Грами“ беше категоричен по-рано тази седмица, че няма да се въвлича в дискусии за войната в Газа, като изтъкна, че феновете му не идват на концертите му, за да чуят за тези проблеми.

Той също така добави, че „цяла седмица е разговарял подробно с управителите на залите, за да се опита да намери компромис“, преди Макълмор да бъде изключен. Той настоя, че никога доброволно не би разочаровал феновете си или изоставил екипа на турнето и другите хора, които разчитат на него, за да си изкарват прехраната.

Макар организаторите и управителите на залите да имат голяма власт над концертните турнета, експертите казват, че артист от мащаба на Шийрън обикновено има последната дума за това, което се случва с концертите.

Шийрън каза на публиката във Филаделфия, че всички са добре дошли на концертите му и че могат да имат противоположни гледни точки, докато все пак пеят песните му, които са за „любов, надежда и единство“.

Той също така сподели с феновете си, че се притеснява от предварителното одобрение на изпълненията от страна на организаторите.

„Това се случва на толкова много места, на които изнасям концерти по целия свят, но никога не би трябвало да се случва в свободния свят“, каза Шийрън.

Редактор: Габриела Павлова