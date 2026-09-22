Нивото на Дунав в района на единствената румънска атомна електроцентрала - АЕЦ „Черна вода“, е достигнало исторически минимум. На 20 септември край централата е отчетено ниво от -255 сантиметра - най-ниската стойност от началото на съвременните измервания по данни на Администрацията на Долен Дунав.

Според говорителя на институцията Адриан Майзел отчетеното в неделя ниво е абсолютен антирекорд. То надхвърля предишния най-нисък показател от -247 сантиметра, регистриран през 2003 г.

Румъния спря и втория реактор на АЕЦ „Черна вода“ заради ниското ниво на Дунав

Данните показват леко покачване на водното ниво в района на АЕЦ „Черна вода“. В понеделник то е достигнало -254 сантиметра, или с един сантиметър повече спрямо предходния ден.

В същото време дебитът на Дунав при влизането му в Румъния е останал около 1550 кубически метра в секунда. Това е значително под многогодишната средна стойност за септември, която е около 3800 кубически метра в секунда.

Ниското ниво на реката вече оказа пряко влияние върху работата на атомната централа. Първият реактор беше спрян на 27 юли, а вторият - на 13 август.

АЕЦ „Черна вода“ осигурява около 20% от потреблението на електроенергия в Румъния. Към момента и двата блока остават извън експлоатация.

При настоящите стойности на нивото и дебита на Дунав няма индикации централата да възобнови производството на електроенергия до края на септември. За подобно развитие предупреди още в началото на месеца държавният секретар в румънското Министерство на енергетиката Кристиан Бушой.

Редактор: Георги Иванов