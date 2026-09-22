Проф. д-р Петко Петков: Историята е многофакторна и не може да бъде сведена до един-единствен прочит

България отбелязва 118 години от обявяването на Независимостта. Какво означава събитието за страната ни и как трябва да бъде прочетено повече от век по-късно - по темата в студиото на „Твоят ден“  говори историкът и преподавател във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ проф. д-р Петко Петков.

По думите му е необходимо обществото да има по-широк и задълбочен разговор за начина, по който възприемаме ключовите дати от българската история.

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От повече от 30 години предлагам публична дискусия, свързана с паметните дати и това коя дата да бъде национален празник. Политиците отказват такава, тъй като статуквото използва историята за политическа употреба“, заяви проф. Петков.

Според него един от големите проблеми е опитът историята да бъде представяна чрез един-единствен разказ. Историкът подчертава, че събитията трябва да бъдат разглеждани в тяхната цялост и в контекста на различните фактори, които са ги определяли.

Опитът показва, че един учебник означава един прочит, а историята е многофакторна - затова това няма как да стане с един текст и преглед над фактите“, посочи той.

Проф. Петков обърна внимание и на начина, по който през годините са се променяли официалните празници и отношението към тях. По думите му възстановяването на някои исторически дати като значими за обществото е резултат от усилията на много хора.

Благодарение на усилията на много хора се възстановиха тези празници. Много хора са забравили, че 3 март не беше официален празник до 1988 г. Трябва да се научим, че всяка част от историята е наука и нашите обяснения за сходни факти трябва да се уважават“, коментира историкът.

По отношение на 22 септември проф. Петков посочи, че през последните години се е наложила представа, която според него не отговаря напълно на историческата действителност. „Последните години се създаде една невярна представа, че България става абсолютно независима“, каза той.

Историкът припомни, че още в Търновската конституция са заложени принципи, свързани с независимото водене на външната политика, а Съединението от 1885 г. според него също показва стремежа на българската държава да отстоява собствените си решения.

Факт е, че в Учредителното събрание се приема Конституция, която утвърждава една независима външна политика и Съединението е пример“, обясни проф. Петков.

В същото време той подчерта, че обявяването на Независимостта не означава, че България престава да бъде зависима от международната политическа обстановка.

В историята напред ние продължаваме да сме зависими не само от Русия, а от всички велики сили. България е взела заеми и това също е тежест и започва да се подготвя за война. Само 2-3 години след събитието има негативни последици от прекаленото самочувствие“, посочи историкът.

Според него именно подобен контекст е важен, когато се прави исторически прочит на 22 септември - не само като символен акт, но и като събитие с конкретни политически, икономически и международни последствия.

В заключение проф. д-р Петко Петков отправи послание за повече диалог и уважение към различните гледни точки при обсъждането на историята.

Трябва да се опитваме да сме солидарни и разбиращи се, да не спорим постоянно, да не сме едноцветни, но разумни професионалисти и българи“, заяви той.

Целия разговор гледайте във видеото.

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Редактор: Георги Иванов

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