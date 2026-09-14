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Аз не говоря за войски, за помощ, оборудване, заяви външният министър на Литва
Министърът на външните работи на Литва Линас Линкявичюс призова страните от ЕС да предоставят помощ на Украйна, в това число и военна, предаде ТАСС, цитирана от агенция "Фокус".
„Украйна се нуждае от цялата възможна помощ: икономическа, финансова, политическа и разбира се, военна. Аз не говоря за войски, за помощ, оборудване“, заяви Линкявичюс по време на конференцията „НАТО и Украйна: перспективи и възможности“.
Източник: БГНЕС
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