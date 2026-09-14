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Позицията на Лондон е, че нови референдуми не са на дневен ред
Разпада ли се Обединеното кралство? Шотландия, Уелс и Северна Ирландия правят общ фронт и настояват за право на референдуми за независимост. Искането идва на фона на нарастващата подкрепа за независимост в някои от регионите и на категоричната позиция на Лондон, че нови референдуми не са на дневен ред. Какво стои зад обединението на трите нации, колко силни са сепаратистките настроения и възможно ли е кралството да изглежда различно само няколко години след Brexit?
♦ Какво стои зад искането?
Сред факторите, които според анализатори засилват националистическите настроения, са икономическите трудности, миграцията и усещането за политическо и икономическо дистанциране от централната власт в Лондон.
Допълнително влияние оказват и международните процеси, включително войната в Украйна и икономическите последици от геополитическата нестабилност. В Северна Ирландия въпросът е особено чувствителен заради дългогодишния конфликт между британските и ирландските общности и постигнатото мирно споразумение.
Шотландия, Уелс и Северна Ирландия ще поискат от Лондон да им даде право на референдуми за излизане от Обединеното кралство
♦ Какви са правилата за референдум?
В момента възможностите за провеждане на референдуми за независимост са ограничени от британското законодателство и конституционните правила.
За Шотландия провеждането на ново допитване изисква съгласие от правителството в Лондон. Именно промяна на този механизъм е сред основните искания на националистическите формации.
В Северна Ирландия ситуацията е различна. При определени условия може да бъде свикан референдум за обединение с Република Ирландия, но процедурата е обвързана с конкретни законови изисквания.
Евентуално обединение на остров Ирландия би имало и европейско измерение, тъй като Република Ирландия е член на Европейския съюз.
♦ Каква е подкрепата за независимост?
Темата за независимостта отново набира сила на фона на икономическите трудности, миграцията и засилените националистически настроения.
Според цитирани в репортажа проучвания около 47% от шотландците подкрепят независимостта. В Северна Ирландия 36% биха подкрепили обединение с Република Ирландия, а в Уелс около 32% са за отделяне от Обединеното кралство.
Допълнително напрежение създадоха и изказванията на Доналд Тръмп. По време на посещението си в Ирландия той заяви, че би се радвал, ако Северна Ирландия напусне Обединеното кралство и се присъедини към Република Ирландия.
За Лондон обаче провеждането на нови референдуми не е сред приоритетите. Евентуално отслабване на връзките между четирите съставни части би имало сериозни политически, икономически и геополитически последици за Великобритания.
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