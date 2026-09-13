Събитията във военните заводи застрашават сигурността на страната, смята опозицията. Заради това за пореден път те искат президентът да свика Консултативен съвет за национална сигурност, а службите да кажат- има ли данни за външна заплаха към България. Опозицията в лицето на ГЕРБ-СДС и "Демократична България" отправиха критики и към правителството, и към службите за сигурност. Те очакват отговори от разследването на пожара във военния завод затова дали може да се говори за саботаж и външна намеса.

Още преди началото на разследването за събитията във военния завод ЕМКО, започнаха политическите престрелки по темата. Според управляващите причината за пожара ще бъде изяснена от разследващите органи.

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"Определено е обезпокоително, че в такъв кратък период са се случли два инцидента в обекти на тази компания. Но съм убеден, че както министър Демерджиев мигновено реагира и беше на място - ще се разплете ситуацията. Предполагам, че ще бъде обсъждано и Народното събрание и ще бъде взето най-доброто решение за превенция- дали е вътршно-техническа грешка или е нещо друго", заяви Здравко Марков, депутат от “Прогресивна България”.



Какво би могло да бъде нещо друго, според Марков ще стане ясно от разследването. Отговори очакват и от ГЕРБ, които настояват службите да представят анализите си на заседание на консултативния съвет при президента.

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"Партията на Радев е типична стара комунистическа партия. Те имаха един девиз: "Дръж го на тъмно, за да му е ясно". Те всичко правят така. КСНС защо не се свиква? Взрив след взрив, дрон след дрон. Така са решили. Ако Плевнелиев навремето не свикаше КСНС това беше буря в медиите", заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.



Освен свикване на Консултативния съвет за национална сигурност, от "Демократична България" ще поискат и излушвания в парламента. "Този склад е част от стратегическия списък на обекти от значение за националната сигурност, което ще рече - отлична охрана на територията на склада. Извън него роля има МВР и ДАНС. ДАНС, обаче е неефективна, бъкана с руска агентура. Това е и причината от 10 взрива през последните години, нито един да не е доказан като саботаж", посочва в позиция Ивайло Мирчев от ДБ.