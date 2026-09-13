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Кои са важните дати?
Шест седмици преди изборите заявките за участие растат. Кои са важните дати?
До 17:00 ч. в понеделник инициативните комитети, които искат да издигнат кандидатури за президент и вицепрезидент могат да подават документи в ЦИК. До 22 септември пък трябва да станат ясни имената на всички кандидат-президентски двойки.
До 17:00 ч. вчера за участие в надпреварата за Дондуков 2 документи са подали 8 партии и 17 инициативни комитета. Тази седмица официално се включиха настоящият президент Илияна Йотова, заедно с Кирил Вълчев като кандидат за вицепрезидент.
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Освен тях документи подадоха бившият служебен премиер Андрей Гюров и бившият главен секретар Георги Кандев. Остава отворен въпросът коя ще е президентската двойка на „Възраждане“, като отговор се очаква през следващите дни.
Изборите за седмия президент и вицепрезидент на страната ще се проведат на 25 октомври, а ако се стигне до балотаж - то той ще е на 1 ноември.
И днес лидерът на ГЕРБ обясни защо партията се е отказала да издигне свой кандидат за изборите.
Борисов: Със сигурност няма да гласувам за Илияна Йотова, тя е моят идеологически противник
„Целият им проблем е, че ГЕРБ го няма, няма двойка. Иначе всички щяха да са срещу ГЕРБ и за моя радост, дори и най-върлите партийци, които казаха, ако не вдигнем кандидат, това ще е грешка, сега казват – прав беше. Непоискана помощ не се дава, защото след това се обръща винаги срещу теб. Но съм научен да не вредя, ако не мога да помогна. И виждам колегите как вредят на двойката Гюров и Кандев – всеки ден им вредят с различни призиви. Вие ако бяхте толкова обществено приети, щяхте да си издигнете вие. Щяхте да имате кандидати Радан Кънев – Ивайло Мирчев като двойка. Илияна Йотова е моят идеологически противник. Аз съм създал ГЕРБ, за да победя БСП“, категоричен беше Борисов.
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