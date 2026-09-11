Централната избирателна комисия определи реда, по който ще бъдат сформирани секционните избирателни комисии за президентските избори на 25 октомври.

До 19 септември кметовете на общини трябва да проведат консултации с парламентарно представените партии и коалиции. Политическите сили ще представят конкретни имена за редовни и резервни членове на секционните комисии.

Изтече крайният срок за регистрация на партии и коалиции за вота на 19 април

Ако дадена партия или коалиция не предложи достатъчно кандидати, за да запълни полагащите ѝ се според квотното разпределение места, свободните позиции ще бъдат разпределени чрез жребий между останалите политически сили.

До 24 септември кметовете трябва да изпратят на районните избирателни комисии протоколите от проведените разговори. Това се отнася както за случаите, в които партиите са постигнали съгласие за състава на СИК, така и за тези, при които договореност няма.

Районните избирателни комисии трябва да назначат съставите на СИК най-късно до 9 октомври. След тази дата смени ще бъдат допускани само при конкретно определени обстоятелства – трайна невъзможност на член да изпълнява задълженията си, възникнала несъвместимост по Изборния кодекс, смърт или неявяване в изборния ден. За промяна в останалите допустими случаи ще се изисква лично подадено заявление.

ЦИК дава разяснения за подготовката за президентските избори

Предвидено е и създаването на подвижни секции за хора с трайни увреждания, които не могат да стигнат до изборно помещение. За разкриването на такава секция трябва да има поне 10 заявления, подадени до 10 октомври. В една подвижна СИК ще могат да бъдат включени до 30 избиратели.

Отделни секционни комисии ще бъдат сформирани и в болници, домове за възрастни хора, социални институции, затвори и следствени арести, както и на плавателни съдове под български флаг. Условието за образуване на секция е да има най-малко 10 избиратели. Тези комисии ще бъдат назначени от РИК най-късно до 23 октомври – 48 часа преди началото на изборния ден.

ВСИЧКО ЗА КАНДИДАТПРЕЗИДЕНТСКАТА БИТКА ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Цветина Петкова