Изтече крайният срок за регистрация на партии и коалиции за предсрочните парламентарни избори, които ще се проведат на 19 април. Формациите можеха да подадат документи в Централната избирателна комисия до 17 ч. днес. До 17.00 ч. на 4.03.2026 г. са постъпили документи за регистрация на 15 партии и 12 коалиции за участие във вота, пишат от ЦИК.

Сред тях са всички парламентарно представени сили - ГЕРБ-СДС , ПП-ДБ , „Възраждане” , ДПС , „БСП-Обединена левица” , ИТН , АПС , МЕЧ и „Величие” . Документи подаде и коалицията на Румен Радев – „Прогресивна България” .

До 17 март пък формациите трябва да са регистрирали кандидатските си листи. Предизборната кампания започва в полунощ на 20 март и приключва в полунощ на 18 април, когато е и денят за размисъл.

Междувременно Централната избирателна комисия прие решение за назначаването на съставите на секционните избирателни комисии (СИК) и разпределението на местата между парламентарно представените партии и коалиции, съгласно разпоредбите на Изборния кодекс.

При назначаването на членовете и на ръководството на СИК се запазва съотношението между парламентарно представените партии и коалиции, като всяка комисия може да се състои от 5 до 9 членове.

Консултациите за сформиране на съставите на СИК са публични и трябва да се проведат при кмета на общината до 14 март 2026 г. По време на консултациите парламентарно представените партии и коалиции трябва да направят своите поименни предложения за членове. Срокът за назначаването на СИК е до 24 март 2026 г.

Централната избирателна комисия изрично разпореди, че след като бъдат назначени секционните избирателни комисии, промени в персоналния им състав могат да се правят единствено и само по изключение – в случаите по чл. 51, ал. 2 ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден.