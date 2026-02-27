„Величие” внесе 11 000 подписа в Централната избирателна комисия за надпреварата в предстоящия вот. Политическата формация публикува видео във Facebook профила си от входирането на документите.

Партията на Ивелин Михайлов влезе в 51-вия парламент, след като Конституционният съд разпореди проверки в няколко секции в страната, в които бяха открити нарушения. Резултатите бяха преизчислени.

