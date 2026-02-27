Партия „Възраждане“ официално подаде документи за регистрация за участие в предстоящите предсрочни парламентарни избори, като заяви готовност за активна кампания и самостоятелно явяване на вота. От формацията посочиха, че влизат в изборната надпревара с амбицията да увеличат парламентарното си представителство и да затвърдят позициите си като водеща опозиционна сила.

Документите внесоха Петър Петров и Деян Николов. „Регистрирахме се с над 6000 подписа. Тръгваме със заявката да спечелим изборите и да бъдем незаобиколим фактор в управлението, както и да се борим за силна и независима България. Ще водим пряк диалог с гражданите по места и ще отстояваме последователните си позиции в и извън пленарната зала. Искаме да сме политическият субект, който да управлява България и да я направи по-добра. Листите са готови, ще ги регистрираме в срок. Всяка партия, която намери място в 52-ото НС, е добре дошла да разговаря с нас. Ако споделя политиките ни, можем да преговаряме. Няма как да седнем на една маса само с ГЕРБ и с ДПС“, обяви заместник-председателят на парламентарната група на “Възраждане”.

По думите му ограничаването на секциите в чужбина ще доведе до спад на гласовете за ДПС от Турция. Петров призова българите навсякъде по света да гласуват масово.

Припомняме, че от 24 февруари партиите и коалициите вече могат да се регистрират в ЦИК за предстоящите парламентарни избори на 19 април. Крайният срок за приемането на документите е 17:00 часа на 4 март. То ще се извършва всеки ден от 9:30 ч. до 17 ч. в сградата на Народното събрание. Партиите и коалициите внасят безлихвен депозит за участие в изборите в размер на 1278,23 евро по банкова сметка на Централната избирателна комисия в Българската народна банка.