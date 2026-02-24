Днес Централната избирателна комисия започка приема на документи за регистрация на партиите и коалициите за предстоящите парламентарни избори на 19 април. До обед обаче нито една политическа сила не беше подала своите документи за регистрация.

Приемането на документите ще се извършва всеки ден от 9:30 ч. до 17 ч. в сградата на Народното събрание, а крайният срок за това е в 17 часа на 4 март. Партиите и коалициите внасят безлихвен депозит за участие в изборите в размер на 1278,23 евро по банкова сметка на Централната избирателна комисия в Българската народна банка.

Служебното правителство вече направи и първите изчисления за стойността на извънредния вот. Засега сметката сочи, че той ще ни струва 65 милиона евро.

Андрей Гюров обеща пълно съдействие на ЦИК за изборите

Този петък се очаква решението на Централната избирателна комисия за състава на районните избирателни комисии. Една от последните задачи на вече бившите областни управители беше да проведат консултации с представители на парламентарните сили във всяка област. Протоколите от тези консултации обаче показват, че почти никъде не е постигнато съгласие коя партия да излъчи председател на районната избирателна комисия и коя – секретар. Затова разпределението трябва да бъде направено на заседание на ЦИК.

Има ли съмнения за нечестен вот след трусовете в служебния кабинет дни след назначаването му

Изборни експерти не очакват промените при областните управители да предизвикат проблем в организацията на вота.

„Централната избирателна комисия е на пред със сроковете. За първи път те обявиха обществените поръчки за текущите избори, преди да бъде окончателно насрочен изборният ден. Радвам се, че ще имаме унифицирани паравани. Аз отново бих призовала ЦИК да направи ясна и подробна инструкция за провеждане на видеонаблюдението, защото се видя, че това е много важен елемент, който може да следи отчитането на вота и работата на секционната комисия след края на изборния ден. Трябва ясно да се запише, че не е достатъчно само да се включат телефоните и да се поставят на масата, където се броят бюлетините”, каза заместник-председателят на Обществения съвет към ЦИК Цветелина Пенева.

„Миналата година загубихме през март и април пет дни, за да дискутираме в Правната комисия всички аспекти на Изборния процес. А депутатите не намериха време да продължат работата по тези дискусии. А сега, два месеца преди изборите, решаваме да правим промени. Освен да сриваме доверието в изборния процес, друго не постигаме”, каза изборният експерт Стоил Стоилов.

„След приключване на заседанието на ЦИК беше получено писмо от премиера, че няма да бъдат осигурени централизирано параваните, а това ще бъде възложено и е в отговорност на общинските администрации. Така ни отговаря всеки в Министерски съвет след 2022 година. За чувалите предвиждаме изрично да бъде посочено, че на секционните избирателни комисии се предоставят различни цветове чували, в единия от които да бъдат прибирани изборните книжа и материали, каквито са бюлетините, с които е гласувано, а в другия да бъдат прибирани останалите материали, които са помощни за секционната избирателна комисия”, подчерта зам.-председателят на ЦИК Росица Матева.