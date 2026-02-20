Служебният министър-председател Андрей Гюров се срещна с ръководството на Централната избирателна комисия. Тема на разговора беше подготовката на предстоящите предсрочни парламентарни избори, насрочени за 19 април.

За мен и служебното правителство е важно да проведем честни избори, заяви Гюров. Той посочи, че младите хора искат връщане на доверието в институциите, а това зависи и от процеса на вота. Премиерът беше категоричен, че ЦИК може да разчита на пълно съдействие при изпълнение на поставената задача.

Гюров след среща със студенти, участвали в масовите протести: Гледаме в много посоки заедно

„Изборите са общонационален ангажимент, но институциите трябва да работим заедно в пълен синхрон, така че да произведен свободен и демократичен вот”, заяви Камелия Нейкова от ЦИК.

Гласуването извън страната през последните години е преминавало през различни варианти, като броят на секциите често е бил променлив – „секции ту малко, ту много – когато са много, гласуват малко хора и обратно“, коментира Нейкова по отношение на промените в Изборния кодекс.

Тя увери, че при нужда ще се положат максимални усилия, ако се стигне до ограничаване на секциите до три държави - Турция, САЩ и Великобритания. „Ще организираме вота така, че да няма хаос и не бива да залагаме, че ще има такъв. Не отричам, когато секциите бяха 35, имаше напрежение, но то беше предимно във Великобритания и Турция – този опит ще ни помогне“, добави Нейкова.

След срещата Гюров посочи, че е проведен конструктивен разговор с членовете на ЦИК. Той посочи и конкретни детайли:

⇒ За подобряване на организацията по подаване на гласовете е добре да има стандартен формат на параваните.

⇒ Не трябва да се пренебрегват малките проблеми в малките секции, тъй като такива може да се мултиплицират и на други места.

⇒ Обучението на всички участници в секционните избирателни комисии трябва да бъда такова, че да се гарантира добрата подготовка при осигуряване честността на вота.

Нейкова обясни, че това е първата среща, като ще последват и други. Тя заяви, че ЦИК вече действа активно по подготовка на вота. Разяснителната кампания ще започне в следващите няколко дни, целта е информацията да достигне и до социалните мрежи, допълни тя.

По отношение на видеонаблюдението Нейкова каза, че най-вероятно то ще се случва както и досега.

Министърът на електронното управление също е взел участие в срещата.

Партиите и коалициите могат да подават заявление за регистрация за участие в изборите всеки работен ден от 24 февруари до 4 март.

Предизборната кампания ще започне от 00:00 ч. на 20 март и ще продължи до 18 април.

За гласуване в чужбина – условията и редът ще бъдат определени до 20 февруари, а заявяването на желанието за гласуване от сънародниците ни трябва да стане до 24 март. Част от сроковете обаче зависят и от наложено вето от президента Илиана Йотова над промените в Изборния кодекс.

Редактор: Цветина Петрова